台中運將凌晨被開「交通頻繁處所載客」罰單 法官打臉：僅1輛機車經過

林姓運將清晨4時許載客挨罰，當時僅一輛機車途經，圖為案發台灣大道二段白天情景。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2025/05/27 10:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓計程車司機去年9月1日凌晨4時47分，在台灣大道二段載2名客人，被員警以「於交通頻繁處所，違規攬客營運，妨害交通秩序」開罰1500元，林男提起行政訴訟聲明撤銷罰單，法官當庭勘驗警方的錄影畫面，發現當時除了2名行人（客人）之外，路上空無一人，僅有一輛機車途經，根本就沒有「交通頻繁」與「妨害交通秩序」的事實，判決罰單撤銷。

判決書指出，計程車林姓司機於去年（2024年）9月1日凌晨4時47分許，駕駛計程車途經台中市西區台灣大道二段（近日興街）載客，被值勤員警認定違反「道路交通管理處罰條例」的「汽車駕駛人於交通頻繁處所，違規攬客營運，妨害交通秩序」，開出1500元罰單，林男不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

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林男主張，當時是凌晨4時許，他駕駛計程車於台灣大道二段慢車道慢速行駛，見2名行人，從人行道走向計程車，他遂於慢車道暫停讓這2名行人上車，舉發警員見狀，要求他靠右邊停車開罰，當時台灣大道二段慢車道僅有1輛機車行經，實難認這是「交通頻繁」之處，聲明撤銷罰單。

被告的交通部公路局台中區監理所拿出警員職務報告與採證影片，主張林男確實在台灣大道慢車道綠燈時違規臨時停車載客，構成上述違規。

法官則認為，「交通頻繁處所」禁止載客，立法目的是禁止司機為圖營利之便而隨意攬客，如占用交通繁忙車道，進而影響交通順暢的公共利益及秩序，法官當庭勘驗舉發警員密錄器影像，事發時為凌晨4時47分許，林男暫停載客期間，確實僅有1輛機車行經此路段，具體個案觀之，實難認定這是「交通頻繁處所」，判決罰單撤銷，可上訴。

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