澎湖遊覽車停車場暗夜惡火 消防局急調5隊9車馳援

馬公石泉某遊覽車停車場，27日凌晨發生暗夜火警。（記者劉禹慶攝）

2025/05/27 08:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖氣候不穩定，入夜後東北季風刺耳，今（27日）凌晨更伴隨消防警笛聲響，劃破深夜寧靜，讓不少民眾在睡夢中驚醒。位在馬公市石泉里某遊覽車公司停車場發生火警，澎湖縣政府消防局出動5個分隊、9車18人馳赴現場，半小時內撲滅火勢，所幸僅是堆積雜物火警，並未延燒至遊覽車。

澎湖縣政府消防局調查指出，位在馬公市石泉里「風聲廣播電台」後方的某遊覽車公司停車場，今日凌晨突然竄起熊熊大火，火勢在東北季風助長下，民眾隔著圍牆就能看到火光。

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澎湖縣政府消防局於凌晨0時11分接獲民眾報案，立即調派第一大隊、馬公、澎南、湖西及白沙等分隊，共計9車18人趕赴現場搶救，並由副大隊長朱偉靖負責指揮。

當勤務人員到達現場後，回報起火處為遊覽車停車場前空地堆置雜物，經勤務人員部署水線搶救，火勢已有效控制侷限，並未延燒至遊覽車，火勢旋於0時47分撲滅，半小時內搶救完成，燃燒面積約20平方公尺，未造成人員傷亡。

根據火場調查，該遊覽車停車場昨（26日）中午11時48分許，即因工人以乙炔切割施工，不慎引燃現場雜物而起火燃燒，由現場施工人員自行撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

消防局已宣導業者妥善管理場區雜物，使用火源應確實撲滅餘燼，以降低火災風險，有關該2起火災起火原因及財物損失，由消防局火災調查科派員進行後續調查。

火勢撲滅後，消防人員進入火場，起火點在雜物區。（澎湖縣政府消防局提供）

消防局人員仔細清除餘火，避免火勢再起。（澎湖縣政府消防局提供）

火勢撲滅後，旋即展開火場調查。（澎湖縣政府消防局提供）

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