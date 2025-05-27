京華城容積弊案查有無施壓公務員 傳吳順民、劉秀玲作證

台北市議員應曉薇的助理吳順民。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/05/27 08:42

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案今傳喚同案被告、國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民，以及台北市都委會前執行秘書劉秀玲2人作證，接受檢方與前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂等6方人馬詰問，釐清京華城新建案通過前有無行賄議員、施壓關說公務員的情況。

吳順民被控收受沈慶京賄賂，與應曉薇共同要求北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力干涉公務員行使職權，並持續護航鼎越公司取得最高20％容積獎勵的建造執照，被列為違背職務行為收受賄賂罪共犯起訴。

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吳順民於審理時不認罪，強調他不是應曉薇的助理，而是領威京的顧問費，他不是公務員，沒有收賄、施壓問題，都委會本來就可以審議容積案，認為是前都委會執秘劉秀玲的格局不夠高。

吳順民辯稱，他不清楚沈慶京和應曉薇的互動，也不知北市府內部決策過程，堅稱是時任都發局總工程司邵琇珮主動提出京華城計畫書，他認為是市府合法的行政指導、沒有悖法行政。

劉秀玲曾被爆料因拒絕放寬京華城容積，要求京華城以既有的土管條例，提出申請容積獎勵，應曉薇指責條件不夠優厚，向柯文哲告狀；柯文哲透過秘書室人員質問劉「為何要提出這個意見？」後來被柯文哲秋後算帳打入冷宮，明為升職，實則調去當市府副秘書長的參事。

北檢起訴指出，2021年7月1日北市都委會775次會議第2次專案小組會議前，都委會執行秘書劉秀玲及幕僚小組成員，審視京華城公司的意見資料後，回應指出「京華城土地無法適用都市更新獎勵，請京華城參考元利公司在信義區D3街廓案件的回饋貢獻程度，建議評估朝促成TOD發展，並爭取相關容積獎勵，以活化地區發展可行性」，劉等人的意見獲都委會委員徐國城、黃台生認同。

應曉薇得知京華城容獎案在都委會受阻礙，竟找劉秀玲到議員辦公室責罵「人家好好一個開發案，你幹嘛寫這些東西，讓人家重新來過」等語。

應曉薇甚至傳送訊息至市長秘書室打小報告「劉秀玲多次凌駕專案小組與都發局，恐影響未來都委會審議大會」，抱怨劉秀玲阻撓開發案，致使劉秀玲須額外寫報告向上級呈報解釋，承受議員的施壓。

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