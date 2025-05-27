京華城疑「左手賣右手」 中石化陳瑞隆200萬交保、朱雲鵬120萬交保

中石化董事長陳瑞隆（中）200萬元交保。圖為陳瑞隆到北檢複訊。（資料照）

2025/05/27 08:05

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京華城涉非常規交易！朱亞虎100萬交保

〔記者王定傳／台北報導〕涉行賄前民眾黨主席柯文哲的威京集團主席沈慶京，另涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，不僅超出底價30億元，更有「左手換右手」之嫌，且部分款項疑解決沈的私人債務；台北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等22人，訊後朱亞虎以1百萬元交保，限制出海出境，今晨再諭令林克銘500萬交保、陳瑞隆200萬元交保。

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除上述3人外，中石化時任獨董的知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，代理總經理兼發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海，法務經理陳俊源80萬元交保、土地開發部副理梁恭儀50萬元交保、土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元交保。

2001年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，2018年開價380億元對外招標，經3次流標，2019年底降價為342億元，最後由中石化百分之百轉投資的鼎越公司以372億元得標；由於同屬威京集團，且溢價高達30億元購入，引發質疑。

據了解，鼎越資本額只有1億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，但在2021年間，京華城土地完成買賣過戶並取得約149億元的銀行聯貸後，京華城公司便從約150億元減資到剩下1億元。

檢調發現，減資款項部分疑流入香港一家公司，疑解決沈的私人欠債問題；檢調昨兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等，並約談22人，全案朝違反證券交易法非常規交易及特別背信罪嫌偵辦；檢調此次並未提訊在押中的沈慶京。

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