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    首頁　>　社會

    高雄自撞身亡女騎士有輕微酒精反應 疑死後發酵非酒駕

    女騎士遭警追緝自撞死亡案，驗出酒精濃度輕微，目前無法證明酒駕，橋頭地檢署等鑑定報告始能確認。（記者鮑建信攝）

    女騎士遭警追緝自撞死亡案，驗出酒精濃度輕微，目前無法證明酒駕，橋頭地檢署等鑑定報告始能確認。（記者鮑建信攝）

    2025/05/27 07:08

    相關新聞請見：

    24歲女騎士闖紅燈蛇行自撞身亡 高雄警方強調尾隨均保持距離

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市謝姓女騎士因闖紅燈，遭警方追緝後自撞死亡，驗出酒精0.09毫克，辦案人員表示，輕微酒精反應，造成因素很多，如人死後體內會產生酒精等，根本無法證明酒駕，此數字毫無代表意義。

    據了解，本月25日凌晨，24歲謝姓女騎士沿軍校路由南往北直行，途經緯九路、緯六路路口，連續闖2個紅燈，被左營分局巡邏員警見狀，隨即在後追緝，擴音器廣播要求她停車受檢。

    不料，謝女拒絕停車，甚至一路蛇行、闖紅燈，途經楠梓區後昌新路，突然自撞人行道石墩，經搶救後回天乏術，車內並無毒品等違禁物，但檢警會同法醫相驗，抽血檢驗換算酒測值0.09毫克。

    檢警人員私下指出，人死亡後體內可能會有酒精反應，通常是由於細菌發酵作用，而非原本的酒精濃度。此外，醫護人員搶救過程中，注射強心針等藥物，同樣也會產生酒精反應，更何況0.09毫克有可能是偽陽性，不能就此認定謝女酒駕，此數字毫無意義。

    不過，辦案人員為求慎重起見，將血液、檢體等證物，送法醫研究所鑑定，必須等綜合報告出爐，才會有確切的結果。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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