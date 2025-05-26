三和夜市怪男被控偷拍 被警方盤查瞬間暴走

郭男暴走推打員警，依妨害公務罪送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/26 22:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一名女子假日到三和夜市閒逛，發現一名男子持手機形跡可疑，懷疑裙底遭偷拍報案，大喊有人偷拍！見義勇為民眾圍住怪男，警方到場過濾怪男手機，雖無偷拍，但郭男不滿遭盤查暴走、推打員警，當場依妨害公務送辦，一併受理被害女子提告性騷擾防治法。

據了解，67歲郭男25日到三重區三和夜市，拿出手機偷拍過往女子，一名女子懷疑遭偷拍裙底，嚇得花如失色報警；三重警方趕抵，要求郭男拿出手機檢視，其中沒發現偷拍等照片，但郭男疑因不滿盤查，情緒失控與警員拉扯、推打，警方制止無效，當場依妨害公務罪嫌逮捕送辦。

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據了解，25日晚間9時許，一名女子到三重三和夜市逛街時，發現67歲郭男疑沿路偷拍女子，大叫有人偷拍，熱心民眾不但報警，也圍住郭男避免脫逃；警方到場，徵得郭男同意查看其手機，發現都是遠處拍攝女子腿部，並不構成妨害隱私。

未料警方盤查郭男時，他突然暴走，出手拉扯、推打員警，警民合力壓制郭嫌，扭送警局，並依妨害公務罪嫌帶回偵訊。

警方詢問報案女子，暫時不提告，警方依妨害公務罪嫌，將郭嫌送辦；後續協助被害人對郭男提出性騷擾防治法申訴。

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