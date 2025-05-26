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    裝潢工廠暗營賭場 房東賺房租整屋恐拆光

    新北市一處裝潢工廠暗營天九牌賭場，被蘆洲警分局一舉搗破，逮獲48人、起出上百萬元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一處裝潢工廠暗營天九牌賭場，被蘆洲警分局一舉搗破，逮獲48人、起出上百萬元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/26 22:35

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區一間裝潢工廠掛羊頭賣狗肉，暗中在夾層經營賭場，因深夜、凌晨出入複雜，引起民眾關切報案，警方判斷為職業賭場，凌晨出動警力攻堅進入，逮獲3名賭場人員、45名賭客，129萬餘元賭資，查扣監視器、天九牌賭具等證物，全案依法移送及裁罰；違章鐵皮工廠查獲賭場，最重恐全部拆光，屋主得不償失。

    蘆洲分局偵查隊、集賢所獲報，蘆洲區復興路巷內一間裝潢工廠深夜仍不少人出入，懷疑從事不法，警方埋伏多日，赫見該處車輛接送、把風，疑從事賭博；今天凌晨1時前往查緝，攻堅破破門進入，在夾層逮捕38歲負責人魏男、把風李嫌及清注的王男，當場查獲45名賭客。

    警訊中，魏嫌辯稱找人來玩牌，賭客是自己上門，警方掌握賭博犯行，除追查幕後集團，也啟動第三方警政，通報新北市政府公安聯合稽查小組，對於違建、違反土地使用分區等，全面清查，最嚴重將立即報拆，出租的屋主賺取數個月房租，卻面臨拆除，恐得不償失。

    新北市一處裝潢工廠暗營天九牌賭場，被蘆洲警分局一舉搗破，逮獲48人、起出上百萬元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一處裝潢工廠暗營天九牌賭場，被蘆洲警分局一舉搗破，逮獲48人、起出上百萬元賭資。（記者吳仁捷翻攝）

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