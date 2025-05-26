威力彩連26摃下期衝7.8億！今彩539頭獎落高雄 可得800萬

第114000128期今彩539開出1注，第114000042期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/05/26 22:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（26日）開獎的第114000128期今彩539開出1注，可得800萬元，由高雄市三民區大昌二路216號1樓「橫財發彩券行」開出。第114000042期威力彩頭獎連26期摃龜，頭獎下期獎金上看7.8億元。

第114000042期威力彩中獎號碼為「第一區：13、14、17、23、24、37。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共111注中獎，每注可得2萬元；伍獎共694注中獎，每注可得4000元；陸獎共4285注中獎，每注可得800元；柒獎共9277注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬1247注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬7857注中獎，每注可得100元；普獎共11萬5334注中獎，每注可得100元。

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第114000128期今彩539中獎號碼為「08、15、21、24、34」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6594注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2893注中獎，每注可得50元。

第114000128期39樂合彩中獎號碼為「08、15、21、24、34」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共224注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8046注中獎，每注可得1125元。

第114000128期3星彩中獎號碼為「143」。壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第114000128期4星彩中獎號碼為「3397」。壹獎共30注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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