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    人間蒸發10多年 彰化阿北奇蹟復活分遺產

    法院撤銷田姓老翁的死亡宣告。（記者顏宏駿翻攝）（記者顏宏駿攝）

    法院撤銷田姓老翁的死亡宣告。（記者顏宏駿翻攝）（記者顏宏駿攝）

    2025/05/26 21:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕老翁的奇幻漂流嗎？彰化70多歲的田男，10多年前離家後便與家人斷絕聯繫，音訊全無。3年前家人認為他遭遇不測，向彰化地方法院聲請「死亡宣告」獲准；豈料去年底，家屬接到高雄市社會局電話，「田阿北，路倒送醫，請家人來接回」。一通電話讓阿北「復活」，家屬趕快接回「流浪到高雄」的田男，同時向地院聲請「撤銷死亡宣告」，法院日前裁准。

    據了解，田男10年前離家後就未與家人聯繫，這10年來他都住在高雄市某間宮廟，衣食無虞，也未生過病，未使用過健保卡。家人曾試著聯絡他，但田男有如「人間蒸發」，家人用「10多年未使用健保卡」推測他恐遭不測，也以此向法院聲請「死亡宣告」獲准。

    據指出，家人3年前會提「死亡宣告」，是因「分家產」，如今田男「從往生變大復活」，其兄弟又得把原已繼承的家產，部份分給田男。

    去年12月19日，田男在高雄市街頭流浪，因路倒被民眾發現，通報消防局送往醫院救治。社會局聯繫到田男的哥哥，哥哥南下高雄前往醫院相認，確定「弟弟又活過來」，繳掉住院費用後，將弟弟帶回彰化老家。

    家人依法聲請撤銷死亡宣告，哥哥在法庭上提出診斷證明書、就醫照片等證據。法院審理後，確認尚在人世，因此裁定准許撤銷死亡宣告，正式讓他「復活」。

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