高雄女高中生遭性侵 警辦案利誘恐嚇洗車工有缺失判無罪定讞

黃男涉嫌妨害性自主罪，被高雄高分院判決無罪，檢方不服上訴被駁回，全案落幕，依法可聲請刑事補償。（示意圖）

2025/05/26 21:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市女高中生上學途中遭機車撞倒性侵，嫌犯黃姓洗車工落網後自白，被依妨害性自主罪起訴，但一、二審認為辦案有缺失，判決他無罪後，高檢署高雄分署不服上訴被駁回，全案定讞落幕。

由於黃男曾被羈押5個月後，獲准30萬元交保，依法可聲請刑事補償，每天3000元至5000元不等，金額多寡則由法官依黃男收入、職業、學歷等情形裁定。

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高雄地檢署指出，2022年3月16日清晨5點多，被告黃男戴口罩騎車在前鎮區，隨機找目標下手，發現就讀高中的甲女落單，涉嫌在捷運凱旋站門口撞倒她後拖至暗巷，以戴著工業用手套指侵，後因路人聽到哭喊聲查看，他始罷手逃逸，途中並變裝躲避查緝，涉嫌觸犯妨害性自主罪。

高雄地院、高雄高分院調查，警方在詢問時利誘、恐嚇，製作筆錄以引導式問話有瑕疵，加上黃男機車與犯嫌機車特徵不同，身形也與監視器拍攝犯嫌有別，扣案棉手套也無兩人DNA，因而判決無罪﹔檢方不服上訴，被最高法院判決駁回並定讞。

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