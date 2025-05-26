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    宜縣警局科長遭工友控職場霸凌不成立 求償1萬名譽損失被駁回

    宜縣警局1名女科長遭陳姓女工友控職場霸凌不成立，女科長向女工友求償1萬元被駁回。（記者江志雄攝）

    宜縣警局1名女科長遭陳姓女工友控職場霸凌不成立，女科長向女工友求償1萬元被駁回。（記者江志雄攝）

    2025/05/26 20:23

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局1名女科長被陳姓女工友申訴涉職場霸凌，經過審議決議不成立，女科長認為陳女損害她的名譽及人格，提起民事訴訟求償1萬元。一審法官認為，陳女循合法管道救濟，事後雖認定無職場霸凌，也難認申訴行為有何不法，原告之訴駁回。

    據了解，身為原告的女科長是名資深警官，從警將近40年，被告陳姓女工友約2年前才調到宜蘭縣警局任職，雙方導火線疑與調整陳姓女工友打掃區域有關，陳女自認遭女科長職場霸凌，去年底提出申訴，縣警局人事室今年1月開會審議，決議霸凌不成立。之後，女科長到宜蘭地方法院自訴求償。

    判決指出，此案兩造均為宜蘭縣警局職員，原告（即女科長）主張被告（陳姓女工友）向縣警局督察科、內政部申訴行為，已侵害她的名譽權、人格權，應賠償損害，要求給付1萬元及法定遲延利息。

    承審法官認為，本件被告因其主觀上認為遭原告霸凌，循合法管道處理及救濟，且原告亦未主張或舉證被告在申訴及陳情過程有虛捏不實違失情節，僅就同一事件是否構成職場霸凌有不同意見，縱然後來該申訴陳情處理結論，認定原告沒有職場霸凌行為，亦難認被告申訴、陳情行為有何不法性。

    法官審酌相關事證，認定原告請求被告賠償沒有充分理由，應予駁回。可上訴。

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