南投銀樓搶案 男搶40萬金項鍊10小時後落網

林姓男子（右）搶走金項鍊後奪門而出。（警方提供）

2025/05/26 18:20

〔記者張協昇／南投報導〕南投驚傳銀樓搶案!27歲林姓男子，疑因積欠賭債，25日晚間到南投市民權路1家銀樓佯裝購買金飾，趁72歲陳姓銀樓老闆疏於注意，搶走1條價值近40萬元金項鍊，逃逸時還騎機車衝撞追出制止的陳姓老闆，致陳某手腳擦挫傷，惟警方於案發後10小內，循線於竹山鎮逮捕林嫌，起出變賣金飾後剩餘的贓款21萬9800元，訊後依強盜罪移送南投地檢署偵辦。

警方調查，林姓男子昨晚7時53分許，進入南投市區民權路1家銀樓，向72歲陳姓銀樓老闆聲稱要買金項鍊，當時陳某與兒子在店內，且還有兩名女客人，不疑有他，依林嫌要求拿出1條3兩多、價值近40萬元的金項鍊，林嫌隨即搶走金項鍊奪門而出，陳某追出制止，林嫌騎機車衝撞陳某後揚長而去，造成陳某手腳擦挫傷。

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南投警分局獲報通報攔截圍捕，並組成專案小組漏夜偵辦，經調閱案發地點及周邊道路監視器畫面，比對分析林嫌可能逃逸路線，今天清晨5時10分許在竹山鎮逮捕睡夢中的林嫌，並起獲林嫌變賣金飾後剩餘贓款21萬9800元，林嫌供稱因積欠賭債才鋌而走險。

南投警方起出林嫌變賣金飾剩餘的21萬9800元贓款。（警方提供）

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