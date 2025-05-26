康建生技槍殺4死李鴻淵3死刑撤銷 死者親戚：無法接受

康建生技槍殺案兇手李鴻淵（圖）被判3個死刑，最高法院撤銷死刑判決，發回更審。（資料照）

2025/05/26 17:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2022年7月發生的南投縣草屯鎮康建生技4死1重傷命案，兇手李鴻淵一、二審均被被判3個死刑，最高法院今天撤銷原判決發回更審。重傷成殘的負責人賴敏男，其弟和女兒皆喪命，獨子在外地無法聯絡；草屯的親戚表示，無法代替當事人發言，但連當親戚的人都無法接受撤銷死刑，何況是失去親人的當事人。

震驚全國的4死命案，發生在2022年7月14日，康建生技前員工李鴻淵，先到康建生技倉庫區行刑式槍殺負責人賴敏男的弟弟，以及公司劉姓課長，在下班前趁公司大門打開的時間闖入，在辦公室再槍殺張姓會計和賴敏男的女兒，賴敏男聽到聲音走出來，也被李鴻淵開2槍，賴男逃過死劫但卻成殘，被獨子接到新竹在某療養院療養。

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李鴻淵殺害賴敏男的女兒、劉姓課長和張姓女會計部分，被南投地院、台中高分院各判3個死刑，殺死賴敏男弟弟部分判無期徒刑，而最高法院今天撤銷3個死刑，發回更審。

記者今天重回康建生技公司，惟保全人員經聯絡公司高層，該公司不願受訪，而張姓女會計和劉姓課長的家屬從命案發生後即拒絕對外發表意見，今天也無法聯絡上。

賴敏男的獨子住在外地，其住在草屯鎮的親戚表示，賴的獨子最近不在國內，而他們無法代為發言，只是身為賴家親戚都無法接受死刑撤銷，失去至親的當事人，一定也無法接受。

康建生技公司高層拒絕受訪，保全人員要求媒體記者離開。（記者陳鳳麗攝）

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