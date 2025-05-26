三峽肇事翁「女兒」嗆網友扮「鍵盤俠」！被抓包是假冒 2兒已回國

三峽北大國小旁19日發生重大車禍，釀3死12傷。圖為余翁肇事車輛。（資料照）

2025/05/26 18:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小附近19日下午發生重大車禍，釀3死12傷悲劇，肇事的78歲余姓老翁重傷目前還在加護病房觀察中，待情況好轉才能接受檢警訊問。這幾天網上出現自稱是余翁女兒的網友PO文嗆痛罵余翁肇事的網友，結果被抓包是假冒。據悉余翁只有2個兒子，沒有女兒，警方懷疑有心人士在網上刻意散佈假訊息帶風向，正密切關注。

三峽死亡車禍引發台灣社會高度關注，相關行車紀錄器、路口監視器畫面在網上瘋傳，網路上針對余翁肇事的原因也出現各種猜測，包括突發疾病、路怒症、蓄意撞人等，但確切肇因仍有待警方訊問目前還在加護病房的余翁。

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不過昨天（25日）Threads上出現一名自稱余翁女兒的網友發文：「我是三峽事故『肇事者』的女兒，這幾天網路罵聲不斷，但你們知道真相嗎？他78歲，長期病痛，事發當下也重傷昏迷。沒人等他醒來說話，網路卻早就給他判了死刑。大家口中的『蓄意撞人』有證據嗎？還是因為憤怒，就自動腦補？」

該女網友接著說：「我們沒有逃、不會推責，該負的我們會負。但拜託，給我們說話的機會，給真正的調查時間。司法還沒說話，為什麼鍵盤能這麼快判我們死刑？你們說要正義，但現在看到的，是另一種輾壓。不是所有錯都該被妖魔化，也有人身在其中卻一句話都沒機會說。司法會還我們一個公道的！」

但該名自稱余翁女兒的網友被抓包是假冒。綜合媒體報導，據悉余翁膝下只有2個兒子，沒有女兒，2兒都旅居國外，上週得知父親的事後均已回國，照顧母親並協助家裡處理車禍後續事宜。警方懷疑，有人刻意在網上散布假消息，企圖帶風向影響辦案，正密切關注。

網友則紛紛在原貼文下方留言，「笑死，私生女嗎？爸爸姓余，帳號是潘？網軍說謊也要做一下功課好嗎？我都還不用提問就看到一堆破綻」、「vpn用ㄉ很好，下次不要用囉」、「好了啦假帳號閉嘴」、「假帳號過幾天就會變什麼娛樂城的」、「一看就是出來想騙流量的」、「請大家檢舉她，盜我姐照片亂講話，太誇張了哦！我姐根本沒在用」、「假帳號在那邊博取關注」。

網上出現自稱是余翁女兒的網友PO文，痛罵余翁肇事的網友，結果被抓包是假冒。（圖翻攝自Threads）

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