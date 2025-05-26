66歲父親跟團遊法走失 家屬焦急求助「曾中風記憶差」

台灣一名66歲林姓男子跟團到法國旅行時，當地時間24日上午在普羅旺斯艾克斯舊城區自由活動時間走失。（@joey_lin321/Threads授權提供）

2025/05/26 18:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓網友25日晚間在社群平台發文求助，表示66歲的父親近日參加旅行團赴法國旅遊，卻在當地時間24日上午11時於普羅旺斯艾克斯舊城區自由活動時失聯，至今超過24小時音訊全無。由於失蹤的林姓男子曾經中風、記憶力衰退且語言能力有限，加上手機沒有網路，讓家屬相當焦急，懇請網友協助轉發、協尋。

原Po表示，父親走失時身穿灰色外套、藍色牛仔褲，背著一個有蜜蜂圖案的灰色斜背包。由於語言不通、身體狀況也不佳，擔心可能無法主動尋求協助。台灣駐普羅旺斯辦事處已同步協助，並在臉書上發布協尋訊息，呼籲若有民眾見過此人，務必拍照記錄，立即通報當地警方。

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貼文發布後，引起網友廣泛關注與轉發，不少熱心網友也協助將消息分享到法國、歐洲地區的社群平台，希望能早日找到人。

稍早，原Po再度發文感謝來自各方的幫助與關心，目前外交部、駐法代表處均與當地警方保持密切聯繫，家屬也留在當地與警方共同展開搜尋，已有不少在地朋友主動提供協助，希望父親能夠早日回家。

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