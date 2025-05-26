新竹71歲婦成詐團車手 只因「收到款就有錢」

71歲老婦成詐團車手，新竹地院判刑8月。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/26 17:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣71歲楊姓婦人去年10月加入詐欺集團、當起車手收取詐騙款項，每次工作可獲2千元報酬，日前被害人郭女遭詐騙陸續匯款730萬，去年底才發現遭騙報警處理，經警方策畫後，郭女拿假鈔假意交付款項，楊婦現身取款時被警方當場逮捕，新竹地院依3人以上共同犯詐欺取財未遂罪判刑8月。

法官調查，71歲的楊女去年10月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「王茜」所屬詐欺集團，負責擔任面交收取被害人被騙款項車手工作，每次可獲得2000元報酬。

請繼續往下閱讀...

詐團成員於臉書刊登假投資廣告，新竹縣郭女瀏覽廣告並點選隨即加入「3竹」LINE群組，群組成員「李助教」陸續向郭女佯稱：抽到新股、分潤結算等幌子，致郭女受騙，從去年10月28日起至12月25日止，陸續依指示面交及臨櫃匯款，共計730萬元，事後因無法出金提領獲利，始悉遭騙，並於今年1月8日報警處理。

然而詐欺集團成員仍以假投資真詐騙方式，持續詐騙郭女，郭女遂配合警方，佯稱要儲值230萬元，與詐欺集團成員相約1月9日晚間九點在新竹縣竹北市面交。

楊女則依「王茜」指示，自松山火車站搭計程車至竹北市，再至超商列印「投資公司代理國庫送款存入回單」及「投資股份有限公司國庫局出勤卡」後，向郭女出示偽造證件與單據，以取信郭女，而向郭淑毓收取230萬元。郭女旋交付楊女混有現金的假鈔一批，楊女隨即為埋伏警方當場逮捕而詐欺取財未遂。

法官審酌楊女不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即與詐欺集團共同詐騙，侵害被害人財產，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及被害人求償困難，依3人以上共同犯詐欺取財未遂罪判刑8月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法