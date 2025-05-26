京華城2019年「左手賣右手」？ 檢調搜威京集團、約談朱亞虎等18人

威京集團主席沈慶京又因京華城購物中心買賣案成為被告之一。（資料照）

2025/05/26 17:37

〔記者王定傳／台北報導〕2019年，流標多次的京華城購物中心第4度標售，底價342億元，最後由威京集團中石化旗下的鼎越開發，以372億元標得，引起外界質疑「左手賣右手、買貴」等；台北地檢署今指揮調查局北機站兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等，並約談中石化前後任董事長、鼎越公司前負責人朱亞虎等22人，全案朝違反證券交易法偵辦；涉向前民眾黨主席柯文哲行賄而在押中的威京集團主席沈慶京也是被告之一，且疑為幕後主導者，但據了解，檢調今日並未提訊沈慶京。

據查，京華城購物中心屬威京集團旗下威京華城股份有限公司所有，2019年正式熄燈前曾4度標售，前3次都以流標收場，最終才由同屬威京集團旗下中石化百分百投資子公司鼎越開發以372億標下。

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由於中石化本身就是持股京華城達37％的最大股東，也引發外界質疑是「自己的標案自己搶、左手換右手、買貴30億元」等質疑。

檢調獲報後為了釐清這其中有無涉及不法，今日兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等處，並約談中石化前後任董事長、鼎越公司前負責人朱亞虎等18名被告及4名證人，預計晚間移送北檢複訊，全案將朝非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

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