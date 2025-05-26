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    首頁　>　社會

    為討300元！桃園2男互毆 路人勸架也遭殃

    3人皆不願提出告訴，警方僅對打架的黃、朱2男依社維法裁罰。（圖截自Threads-_0517nini）

    3人皆不願提出告訴，警方僅對打架的黃、朱2男依社維法裁罰。（圖截自Threads-_0517nini）

    2025/05/26 17:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市39歲黃姓男子借了300元予52歲朱姓男子，2人在中壢區復興路、中壢圖書館前超商外相遇，黃男向朱男要求還錢，雙方發生口角進而肢體衝突，另波及勸架路人；警方據報趕往勸阻，黃男仍大聲粗話罵人，嚇壞路過民眾，3人均受有輕微擦挫傷，雖然均不提出告訴，警方將依社會秩序維護法將黃、朱2男裁罰，最重可裁處1萬8000元以下罰鍰。

    中壢警分局中壢派出所今（26）日表示，昨日下午3時許獲報，在中壢區復興路有民眾糾紛，經了解為黃男因借300元予朱男，路口遇見朱男要求對方還錢時，雙方爆發口角進而肢體衝突，另波及勸架的另1名55歲黃姓男子。

    有網友將衝突過程PO上社群平台，影片中討債的黃男（穿黑衣者）不斷爆粗口責罵對方，嚇壞路過民眾，最後3男都有輕微擦挫傷，均不提出告訴，警方依社維法對互毆的黃、朱2男裁罰。

    警方呼籲，民眾如有債務或其他糾紛，應透過理性協商或法律途徑解決，切勿因情緒失控釀成衝突，避免觸法。如遇爭執事件，請立即撥打110報案，警方將迅速到場協助處理。

    3人皆不願提出告訴，警方僅對打架的黃、朱2男依社維法裁罰。（圖截自Threads-_0517nini）

    3人皆不願提出告訴，警方僅對打架的黃、朱2男依社維法裁罰。（圖截自Threads-_0517nini）

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