台南62歲男疑毒駕 衝撞7汽機車及1行人2傷送醫

台南市永康區中山路發生汽車暴衝事故，波及5部機車、2部汽車、1名行人，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

2025/05/26 16:46

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區今（26）日上午11時許，傳出1部汽車衝撞7部汽機車及1名行人，造成2人輕傷送醫。警方在62歲肇事駕駛身上查獲毒品，疑涉毒駕，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

今天上午11時20分許，62歲林姓男子駕車由北向南行駛於永康區中山路永康國中附近路段時，不明原因暴衝，先跨越雙黃線開到對向，撞到路邊的機車與行人，車子往右欲開回車道，再撞上1輛機車，駕駛略停頓後又繼續逆向駛回原本方向的車道，先後一共波及5輛機車、1名行人、2部汽車，造成13歲少女及65歲女騎士因而受傷送醫，所幸2人意識均清楚。

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警方在林男身上起出一級毒品海洛因2.1克及吸食器，調查發現他為毒品前科慣犯，疑似涉嫌毒駕，依法將其逮捕，並查扣相關證物，至於肇事前有無施用毒品，仍待進一步調查釐清。

永康警分局呼籲，毒駕不僅危害用路人生命安全，也可能面臨刑事責任。

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台南市永康區中山路發生汽車暴衝事故，波及5部機車、2部汽車、1名行人，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

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