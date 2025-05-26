賣鞭炮超量挨罰12萬拒繳 台南男土地被查封嚇得快繳清

歐陽姓男子欠稅罰款14萬多元拒繳，行政執行署台南分署查得他有土地欲查封拍賣，歐陽男得知後即前往繳清欠款。（圖：行政執行署台南分署提供）

2025/05/26 16:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名歐陽姓男子，於2024年9月間被台中消防局在台中大里區查獲違法以小貨車販賣達管制量以上的一般爆竹煙火，中市消防局裁罰歐陽男子12萬元；另歐陽男滯欠汽車強制險罰單、交通罰單等共2萬2千餘元，因他逾期未繳14萬多元，行政執行署台南分署發現他在台南安定區有1塊持分土地，通知歐陽男要詢價時，嚇得趕緊到台南分署繳清欠款。

行政執行署台南分署指出，歐陽男共計國家稅、罰款共14萬2072元，因逾期未繳納，台中市府法制局等將此案移送行政執行署台南分署（下稱台南分署）強制執行。

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台南分署表示，受理此案與分案後，執行人員查得歐陽男子在台南市安定區有1筆持分土地可供執行，於是函請地政機關辦理查封登記，2025年4月間進行現場查封並完成鑑價，接著在同年5月間進行詢價作業，歐陽男子接獲詢價通知後，日前即到分署繳清全部欠罰款。

台南分署呼籲，民眾製造、儲存及販賣爆竹煙火，應依爆竹煙火管理條例第4條第1項規定，爆竹煙火之製造場所及達中央主管機關所定管制量之儲存、販賣場所，其負責人應以安全方法進行製造、儲存或處理及同條第2項授權訂定之爆竹煙火製造儲存販賣設置及安全管理辦法相關規定辦理，以免受罰。

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