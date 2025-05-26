4歲童被指亂摸害4歲女童「痛得沒辦法尿尿」 男童家長氣炸喊告

基隆市傳出一位4歲男童被幼兒園內的女童家長指控「亂摸別人下面」，害女兒「痛得沒辦法尿尿」；男童家長不滿園方處理不當向媒體投訴，並打算提告女童的家長妨害名譽，基隆市府已介入了解。（記者俞肇福攝）

2025/05/26 16:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市傳出一位4歲男童被幼兒園內的女童家長指控「亂摸別人下面」，讓女兒「痛得沒辦法尿尿」；男童家長不滿園方處理不當向網路媒體投訴，打算提告女童的家長妨害名譽。

基隆市教育處長徐嬿立說，該個案已依「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」處理中，幼兒不具行為能力及責任能力，所以幼兒間的互動行為，不宜以行政調查確認有無，應以教育輔導模式處理，因此已請幼兒園優先考量維護幼兒最佳利益，採教育輔導策略方式進行。

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根據網路媒體報導，男童父母出面投訴，提及4歲女童向家長表示，2天前在幼兒園被男童碰觸下體，痛得沒辦法尿尿。女童家長向園方反映後，園方沒有先看監視器畫面釐清就向男童家長告知此事，影射男童「性侵」女童。

男童的媽媽說，孩子4月25日回家後說「很難過」，因為他不小心「弄到同學」，並比著右大腿的位置。到了4月30日她送兒子上幼兒園，園方跟她說女童的家長很生氣，因為「尿不出來」，一問才知道是男童「弄她尿尿的地方」，導致會痛，不敢尿，尿不出來。

男童的父親說，當天聽妻子轉述，馬上「殺過去」幼兒園，因為他覺得那根本不可能的事，4歲的孩童不會知道那是生殖器，或者是性器官。園方後來調閱監視器，發現兒子和女童當天沒有玩在一起，連排隊都沒有排在一起。隔天、再隔天去接兒子放學，女童還來找兒子玩。

男童的父親認為，如果女童的家長有疑慮，就立刻帶去驗傷，該負什麼責任他都會負，「沒有的話，他不能吞下這口氣。」

男童的父親指幼兒園的處置方式也有問題，如果發生性侵害、性騷擾案件，24小時內就要完成通報。女童的家長週日跟幼兒園反映，園方週一就應該完成通報，但沒有，園方在週一也應該調閱監視器，不能等「事情爆了（他表達異議）」才處理，整件事都很荒唐。

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