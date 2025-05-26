同框照曝！ 眭澔平挑戰聖母峰險喪命 疑登山網紅曾格爾帶隊

有眼尖網友發現，帶眭澔平等人挑戰聖母峰的疑是登山網紅曾格爾。（圖擷自曾格爾臉書）

2025/05/26 15:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕65歲前主播眭澔平上個月底挑戰聖母峰登頂，傳出因高山症導致腦水腫昏迷，緊急撤退返台治療，險些喪命；外傳這次活動由「野樵旅行社」負責，旅行社緊急發聲明撇清，並指稱眭澔平未有安全維護以及基本高度適應常識，引發外界好奇領隊是誰，有眼尖網友發現，帶隊挑戰聖母峰的疑是登山網紅曾格爾。

綜合媒體報導，65歲前主播眭澔平上個月底挑戰聖母峰登頂，傳出因高山症導致腦水腫昏迷，緊急撤退返台治療，險些喪命，外傳這次活動由「野樵旅行社」承辦，旅行社緊急發聲明表示不知道有此活動，針對眭澔平狀況，旅行車也批評該活動「未有安全維護以及基本高度適應常識」，直言合理的挑戰是冒險，未具備安全管理的挑戰是玩命。

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有眼尖網友發現登山網紅曾格爾在上個月29日分享照片時，眭澔平也同框，包含搭機、抵達盧卡拉、基地營都有見到眭澔平身影，底下有人好奇發問「請問這一次要幾個人爬聖母峰」，曾格爾也親自回應4人。

相關證據曝光後引發登山界議論，直指曾格爾帶著3個新手隊員要爬聖母峰，65歲登山新手眭皓平、57歲醫生以及一個36歲香港人，結果繳了幾百萬元爬山費用的3人陸陸續續因為嚴重高山症撤退下山回國，只有她一人登頂，有網友批「到底是帶團還是牽魂」、「領隊要賺錢，但也要篩選隊員好嗎？」、「以為高山像逛街那般嗎」。

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