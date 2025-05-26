粗心司機遺失旅客行李 人民保母拾回通知領取

旅客行李托運，卻因司機粗心掉落在加油站出口。（民眾提供）

2025/05/26 14:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖時值觀光旺季，各地遊客紛紛湧入，但隨身行李如果遺失，不僅相當不便，同時遊興也大減。澎湖今（26）日就發生3件行李箱掉落馬路事件，經路過民眾發現報警，文澳派出所巡佐蔡光彰、楊曜銘接獲通知後，立即驅車將行李帶回，並通知旅客領回，解了旅客燃眉之急。

根據了解，文澳派出所巡佐蔡光彰、楊曜銘今日上午9時執行巡邏勤務期間，接獲110報案，有小貨車司機於行駛途中不慎掉落行李，遺留於沿線道路上，需警方協助。員警接獲報案後，立即展開調查，經調閱沿線監視器，成功找出一名託運業者於駕駛貨車途中不慎掉落行李，最終協助其領回遺失物品，獲得民眾與業者一致感謝。

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經了解，當時該名託運業者因業務需求載運行李於民宿途中，因後車箱未關妥，導致途中有3件行李不慎自車上掉落而未自知。稍後有民眾經過現場發現掉落行李，擔心可能是貴重行李並造成交通危險，立即通報警方處理。

警方接獲報案後，立即派遣線上警力前往現場確認並清除物品，同時啟動監視系統循線調閱。經比對路口監視器畫面與車輛行跡，最終確認掉落行李之時間點與行車路線，並循線聯繫上該業者前來文澳所領回。

經確認，掉落行李確實為託運業者所遺失，所幸無人受傷亦無財物損失。業者對警方高效率的協助深表感謝也向報案民眾致謝，並表示日後會更加留意貨車裝載與安全；報案民眾也表示警方在第一時間積極處理，讓人倍感安心。

文澳派出所將行李帶回，並通知失主領回。（民眾提供）

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