為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦遭詐385萬沒學到教訓再面交200萬 警埋伏逮2女車手

    警方查獲2名女車手，起出相關贓款等贓物。（圖由警方提供）

    警方查獲2名女車手，起出相關贓款等贓物。（圖由警方提供）

    2025/05/26 14:19

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局今天（26日）宣布偵破一起假投資詐騙案，1名婦人遭詐騙集團詐騙385萬元，不料仍未學到教訓，日前又準備帶著200萬元現金交給車手，所幸警方事前已發現婦人被刑事局列為潛在被害人，立即指示婦人與詐團聯繫，趁雙方面交時一擁而上，將2名女車手查獲到案。

    鹿港警分局指出，鹿港鎮一名婦人誤信投資詐騙，今年3月間在社群平台看到投資廣告，加入「股票當沖群組」，並依照對方指示下載詐騙集團製作的投資APP，為取信黃婦更以「假獲利」小額出金方式讓她信以為真，黄婦信以為真受騙並陸續將385萬元交付給詐騙集團派遣的「理財專員」。

    福興分駐所員警查訪刑事局提供的「潛在被害人」名單後，發現異常主動與婦人聯繫並積極協助，請婦人持續與詐騙集團聯繫並約定見面時間地點。

    雙方約定5月16日再次面交200萬元，警方與婦人合作，於現場監控時發現現場有1輛轎車在附近反覆徘徊，且行為明顯可疑，員警見時機成熟，於逮捕女車手同時盤查該車駕駛，進一步發現該名女駕駛也是詐騙集團成員，擔任監控並轉交贓款的「收水手」。

    警方在2名嫌犯身上查扣贓款共30萬7400元、手機2部，以及詐騙集團使用的投資識別證等物品，全案移送彰化地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方現身逮捕女車手。（圖由警方提供）

    警方現身逮捕女車手。（圖由警方提供）

    鹿港警方發現女駕駛也是詐騙集團成員，擔任監控並轉交贓款的「收水手」。（圖由警方提供）

    鹿港警方發現女駕駛也是詐騙集團成員，擔任監控並轉交贓款的「收水手」。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播