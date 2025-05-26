婦遭詐385萬沒學到教訓再面交200萬 警埋伏逮2女車手

警方查獲2名女車手，起出相關贓款等贓物。（圖由警方提供）

2025/05/26 14:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局今天（26日）宣布偵破一起假投資詐騙案，1名婦人遭詐騙集團詐騙385萬元，不料仍未學到教訓，日前又準備帶著200萬元現金交給車手，所幸警方事前已發現婦人被刑事局列為潛在被害人，立即指示婦人與詐團聯繫，趁雙方面交時一擁而上，將2名女車手查獲到案。

鹿港警分局指出，鹿港鎮一名婦人誤信投資詐騙，今年3月間在社群平台看到投資廣告，加入「股票當沖群組」，並依照對方指示下載詐騙集團製作的投資APP，為取信黃婦更以「假獲利」小額出金方式讓她信以為真，黄婦信以為真受騙並陸續將385萬元交付給詐騙集團派遣的「理財專員」。

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福興分駐所員警查訪刑事局提供的「潛在被害人」名單後，發現異常主動與婦人聯繫並積極協助，請婦人持續與詐騙集團聯繫並約定見面時間地點。

雙方約定5月16日再次面交200萬元，警方與婦人合作，於現場監控時發現現場有1輛轎車在附近反覆徘徊，且行為明顯可疑，員警見時機成熟，於逮捕女車手同時盤查該車駕駛，進一步發現該名女駕駛也是詐騙集團成員，擔任監控並轉交贓款的「收水手」。

警方在2名嫌犯身上查扣贓款共30萬7400元、手機2部，以及詐騙集團使用的投資識別證等物品，全案移送彰化地檢署偵辦。

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警方現身逮捕女車手。（圖由警方提供）

鹿港警方發現女駕駛也是詐騙集團成員，擔任監控並轉交贓款的「收水手」。（圖由警方提供）

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