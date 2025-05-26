趁女禮生為遺體化妝 葬儀社老闆涉摸臀部被圍毆

台南市立殯葬所內傳出吳姓男子疑不滿葬儀社陳姓老闆涉嫌性騷擾女禮生友人，夥人圍毆陳老闆，吳男與兩名同夥先後被逮捕收押。（記者王俊忠攝）

2025/05/26 14:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名吳姓男子不滿1家葬儀社的陳姓老闆涉性騷擾他的女禮生友人，今年4月8日清晨，吳男夥同兩名友人到台南市立殯葬所拿棍棒與辣椒水攻擊陳男。陳男嚇得躲進停放遺體的房間，吳男等3嫌才作罷逃離。警方循線先逮捕兩名同夥聲押獲准；近日，吳男也向警方投案，同樣被收押，檢警持續擴大偵辦雙方衝突原因。

據了解，23歲的吳男常出入殯葬所參與各項公祭儀式，有1位在陳老闆（約50多歲）葬儀社工作的女禮生友人曾向他反映，當她在為逝者遺體化妝、做相關儀式時，陳老闆常會觸碰她的臀部，有時還會由下往上做摩擦動作，她不確定陳老闆是無意還是故意的，考量當時祭禮場合莊嚴肅穆，女禮生選擇默默忍受、不敢直接反應。

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先前，吳男在殯葬所參加某場公祭時，因與禮生交談、被陳老闆出言制止，陳男還質問吳男說為何不認識他？他是葬儀社的陳老闆、還質疑吳男見到他為何沒叫一聲「大哥」？吳男回想起女禮生友人先前的指控，4月8日清晨6點許，吳男聯絡兩名20多歲的友人到殯葬所修理陳男，兩名友人持棍棒毆打陳男的四肢、還朝陳男噴辣椒水。陳男嚇到躲進停放遺體的房間後，吳男3人才作罷、駕車逃離。

轄區南市警六分局接獲民眾報案後，除了向陳老闆了解案發經過與緣由，同時調閱案發地周遭監視器影像，分析掌握吳男等3嫌身分，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，先於4月18日逮捕兩名同夥共犯收押；吳男可能得知兩名同夥已被收押，自己也難逃法網，於5月23日出面向警方投案、同樣也被收押。警方依刑法妨害秩序與傷害等罪嫌持續偵辦。

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