三峽車禍》新北教局曝學生近況 1人在加護病房、3生普通病房

新北市三峽區北大國小旁19日發生78歲肇事嫌犯余文正駕車暴衝，造成3死12傷的重大車禍，不少民眾至現場獻花掉念。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 13:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生78歲肇事嫌犯余文正駕車暴衝，造成3死12傷的重大車禍，而針對受傷的學生們，陸續傳出好消息。教育局表示，截至今日下午1時為止，三峽國中受傷7名學生當中，1人在加護病房，3人在普通病房，3人已經出院。

余文正駕駛自小客車在三峽北大國小旁的國成街、國光街口不明原因暴衝，當時正值放學時間，多名學生和騎士被突如其來的車輛猛力撞倒在地，造成多名學生、騎士傷亡。

請繼續往下閱讀...

針對學童部分，車禍發生後，恩主公醫院收治5名學生、亞東醫院收治2名、土城長庚醫院則收治3名。教育局表示，目前三峽國中受傷7名學生，一名送往土城長庚醫院的13歲女學生仍在加護病房持續治療，其餘13歲男、14歲女學生兩名在普通病房；而送往亞東的一名15歲女學生於23日出院，另名14歲女學生仍在普通病房救治；至於送往恩主公的除原兩名送院後不治外，其餘都已出院，5歲幼童也於19日出院。

教育局指出，會每日密切關注傷者復原情形，並由市府跨局處與學校團隊攜手採取一對一方式陪伴家屬，提供心理輔導、學業與行政協助等全方位支持。

三峽車禍造成三峽國中7名學生受傷，1人仍在加護病房，3人普通病房，3人出院。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法