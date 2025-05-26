飛蛾撲火？嫁重刑犯9個月就劈腿 她訴請離婚法官不准

廖女宛到監獄內與邱男結婚，僅9個月就另結男友同居，提出離婚之訴。 （情境照）

2025/05/26 13:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕廖姓女子與邱姓男子因吸毒而認識，廖女因施用毒品罪入獄時，邱男聯繫關懷她，之後邱男因強盜等罪入獄，廖女宛如飛蛾撲火到監獄內與邱男結婚，不料，婚後僅9個月，廖女就另結男友同居，還以「這婚姻對我沒有意義」等理由提出離婚之訴，邱男答辯強調，廖女外遇逼離婚，傷害他自尊，「我爭的是一口氣，婚姻本身就是一種存在的價值感」，台中地院罕見的駁回廖女離婚之訴。

判決書指出，邱男從2020年起，陸續犯下施用或販賣毒品罪、未經許可持有子彈罪與攜帶兇器強盜罪，合併應執行34年（前案已執行約14年），邱男於2020年1月入獄，服刑3年多，2023年4月與廖女在監獄內由戶政人員舉辦結婚登記手續，兩人正式結婚。

請繼續往下閱讀...

不料，完婚僅約9個月，廖女去年（2024年）1月會客時，向邱男坦承自己外遇，且與新男友同居，希望邱男能成全離婚，讓她與新男友完婚，邱男拒絕之後，廖女提起民事離婚之訴。

廖女主張，她與邱男是2018年底，兩人因吸毒認識，她吸毒入監服刑期間，邱男與她保持聯絡，之後邱男入獄，兩人於2023年4月於監獄內結婚，但邱男婚後始終在監，她對邱男感情轉淡，加上邱男要求她每天寫信報告生活，給她很大的精神壓力，「這婚姻對我沒有意義」，爰依民法第1052條第2項規定，訴請離婚。

邱男答辯說，兩人結婚時，他已經入獄服刑3年多，廖女明知他的刑期為34年，已經執行17年，仍自願與他在監獄內辦理結婚手續，婚姻並非玩笑或兒戲，他不反對雙方離婚，但他不同意廖女用民事訴訟逼迫離婚，「傷害我自尊心，我在監執行本來就已經充滿無奈跟辛酸」，廖女又與男友侵害他的配偶權，「還要逼我離婚，讓我情何以堪」，他能體諒廖女寂寞而另結新歡，但他唯一要求就是不要斷了兩人的婚姻，訴請離婚對他不公平，「我爭的是一口氣，婚姻本身就是一種存在的價值感」，聲明駁回廖女之訴。

法官認為，廖女指邱男要求每天寫信，給她太大的精神壓力，但邱男否認此說，且邱男在監服刑，與廖女聯繫管道有限，期待廖女寫信分享生活大小事，本屬人情之常，邱男也無法強制廖女配合，廖女也承認去年3月訴請離婚以來，就沒寫信給邱男，足以認定廖女對於是否寫信，保有自主決定權，宣稱精神壓力大等說法難以採信。

法官強調，邱男在監服刑等事實，廖女結婚時就知道，邱男是有正當理由而無法履行同居義務，但夫妻因故未能同居，感情並非必然轉淡，縱使感情轉淡，也不能歸責邱男，廖女以感情轉淡為由聲請離婚，並無根據，另外，兩人結婚不到1年，廖女就提出離婚訴訟，如此短時間，也不能認定兩人婚姻已達不能維持的狀況，據此駁回廖女離婚之訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法