誆稱「幕後老闆是賴清德」詐830萬 股市暢銷書作家趙柄驊起訴

被控詐財的趙柄驊（本名趙國禎），著作《最強股市技術分析：從8萬創造出50億財富的技術分析之路，台灣空頭大師Barry Chao讓你少走冤枉路！》。 （記者張瑞楨翻攝自博客來）

2025/05/26 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦暢銷書作家趙柄驊（本名趙國禎）涉嫌「無證代操又詐騙」，檢方指控趙男去年（2024年）向古姓被害人謊稱，想比照美國波克夏基金模式成立基金會，他握有國家級投資訊息，「幕後老闆是總統賴清德」等不實訊息，向古姓被害人詐騙會員費，另從2020年起涉嫌違法代操古姓等8名被害人股票帳戶，不法所得共計830萬8000元，依刑法詐欺取財罪、證券投資信託及顧問法起訴趙男。

中檢指出，本案由檢察官黃裕、陳東泰指揮法務部調查局中部地區機動工作站、台中市政府警察局大雅分局、中檢重案支援中心檢察事務官、保四總隊支援警力共同偵辦，且追徵趙男犯罪不法所得，檢察官於偵查中向法院聲請核發扣押裁定獲准，扣押趙男名下土地2筆、房屋1棟及金融帳戶，保障被害人求償權益。

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偵查顯示，趙男（70歲，已羈押）曾經著作股市投資技術分析書籍《最強股市技術分析：從8萬創造出50億財富的技術分析之路，台灣空頭大師Barry Chao讓你少走冤枉路！》，具備相關專業知識，竟於去年3月間向古姓被害人謊稱，欲比照美國波克夏基金模式成立基金會，且他手上握有國家級投資訊息，幕後老闆是總統賴清德等不實訊息，向古姓被害人詐騙會員費100萬元。

檢方指控，趙男另從2020年間起，未經主管機關許可經營全權委託投資業務（俗稱無照），違法代操古姓等8名被害人股票帳戶，總額約2億7540萬元，並收取代操費用460萬8000元，且分潤270萬元，不法所得共計830萬8000元。

中檢專案小組於今年4月23日，持法院核發搜索票執行搜索，並至券商公司調閱資料，約談趙男、證人（證券營業員）等人到案說明，經檢察官訊問，認定趙男涉嫌重大，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准，中檢又於4月29日發動第2波搜索，約談趙男蔡姓助理，以30萬元交保候傳，今天依刑法詐欺取財、證券投資信託及顧問法的「未經許可經營全權委託投資業務罪」起訴趙男，助理則依「未經許可經營全權委託投資業務罪」起訴。

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