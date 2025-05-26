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    男子違停遇警盤查、持不明物品被上銬 2年後提國賠被駁回

    法官認為，警方無違背職務行為，駁回告訴。（記者吳昇儒攝）

    法官認為，警方無違背職務行為，駁回告訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/26 12:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名江姓男子2022年底到超商購物時，因機車違停遭到警方盤查。過程中江男手持不明物品，且不願配合，被警方帶回保護管束。兩年後，江男認為當時自己並無酒醉等情事，認為警方侵害他的身體自主權和名譽權，訴請國家賠償9萬元。法官認為，警方無違背職務行為，駁回告訴。

    江男主張案發當時，自己正在超商購物，卻遭基隆市警三分局碇內派出所黃姓巡佐、陳姓警員盤查，因不願出示身分證明文件，就直接被壓制上銬，直到30分鐘後才被解開手銬，並簽下執行管束通知書才離去。

    江男認為員警未做到警察職權行使法規定，從盤查、壓制到上銬，都未告知行使職權原因、理由及法律授權依據，所以當下拒絕出示身分證明；且當時自己並未飲酒，也沒有咆哮情形，更沒有接觸到任何人，卻被虛構有酒醉、瘋狂等情形，當時有提出異議，但警方未回應，故要依國家賠償法請給付9萬元。

    基隆市警局指出，員警巡邏時，發現江男在超商前騎樓違規停車，形跡可疑，依規定進行盤查，對方卻拒絕配合出示證件，且手握不明物品，情緒激動不斷咆哮，經判定符合警察職權行使法中訂定的「瘋狂」要件，憂心江男傷人或自殘，故予以上銬進行保護管束。

    而江男未要求警方開立異議紀錄單或請求提審，還主動向員警表示「沒事了」、「大家誤會一場」等話，沒想到兩年後卻突然要求國家賠償；員警依法執勤，無任何不法侵害行為，聲明駁回告訴。

    法官調查，依照當時員警工作紀錄簿記載，確實提及江男手上握著不明東西，像怕被發現，詢問也不配合，加上不願出示身分證件，且大聲咆哮，擔心他會傷人，警方才對他進行保護管束，帶回派出所。

    法官審理後認為，員警執法過程尚與警察職權行使法規定相符，難認員警有故意、過失違背職務行為，駁回告訴。

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