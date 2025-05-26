18歲組販毒集團疑黑吃黑押人痛毆 高雄警逮8嫌搜出大批刀槍

18歲男組販毒集團疑小蜜蜂黑吃黑押人痛毆，高市刑大逮8嫌搜出大批刀槍。（民眾提供）

2025/05/26 12:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕以年僅18歲蘇姓男子為首的販毒集團懷疑旗下「小蜜蜂」康姓男子黑吃黑，涉嫌率眾押康毆打成傷；另因不滿廖姓「藥腳」買毒起口角，涉嫌將廖姓藥腳押至山區痛毆重傷；高雄市刑警大隊獲報組成專案，一舉逮捕主嫌蘇男及蕭姓、吳姓、巫姓等7名手下。

警方大規模搜索，查扣2把操作手槍、1把空氣手槍，以及斧頭、武士刀共9把刀械，球棒6支、防彈背心3件、K盤、依托咪酯煙彈1顆，並查出其其吳姓、巫姓2人還是通緝犯。

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據了解，蘇嫌指示「小蜜蜂」康姓男子送毒品給藥腳，但事後藥腳向他抱怨康男（19歲）未送將毒品送達，懷疑吞了價值4萬多元的毒品，憤而率眾將康男押至三民區民宅圍毆，康男被打釋丟包後，康男因口渴就近冰品店買綠豆冰沙，店家發現他血流滿面，全身是傷，報警才使疑似毒品黑吃黑案曝光。

高市警方組成專案小組追查，赫然發現暴力被害人不止1件1人，廖姓藥腳只因向該集團購毒起口角，蘇男被控率眾持球棒圍毆，警方擴大追查該販毒集團主嫌竟僅18歲，行徑囂張且兇殘，動輒暴力相向、刀棒伺候，持槍恐嚇、押人，手段兇殘，還網購防彈背心防身，令警方搖頭。

刑大專案小組鎖定蘇嫌等8人，發現其中2人還是是通緝犯，五月陸續收網，將7男1女逮捕到案，依組織犯罪條例、槍砲、傷害、妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦，並擴大追查槍砲、刀械及毒品來源。

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18歲男組販毒集團疑小蜜蜂黑吃黑押人痛毆，高市刑大逮8嫌搜出大批刀槍，竟然還巿3件防彈背心。（民眾提供）

18歲男組販毒集團疑小蜜蜂黑吃黑押人痛毆，高市刑大逮8嫌搜出大批刀槍。（民眾提供）

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