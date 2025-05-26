女網紅控理化補教名師性侵 見狼師「還在教」憤提告

女網紅在社群平台揭露當年遭性侵一事。（情境照）

2025/05/26 12:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名王姓補教老師被女網紅指控在2010年於新竹某補習班任教時，利用女學生年少無知，藉由出遊機會誘騙至汽車旅館性侵得逞。儘管被害女學生在事發多年後對狼師提告，但因對該師身體特徵描述有誤，讓狼師一審獲判無罪，目前正在上訴二審中，但被害人得知該狼師竟還在任教，日前於社群平台揭露當年遭性侵一事。

據了解，王男住在台北，戴眼鏡，會抓頭髮穿牛仔褲、眉毛稀疏。身高180左右愛噴香水，當時在新竹火車站附近的補習班教理化。

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被害的H女是粉絲數超過10萬的網紅，她表示2009年至2010年間，因在新竹某補習班上課而結識王姓老師，由於王男當時是熱門名師，不知不覺中對老師產生仰慕的情愫。豈料老師不時會約她到車上見面，還會有親親、抱抱的動作，一次更以肚子痛為由，把車開進汽車旅館，在房內性侵她兩次得逞。

H女表示，後來王師又一次以段考為由，將她叫出教室，在補習班樓梯間，把手伸入褲子裡面指侵得逞。

事發6年後，因為被當時老闆性騷擾，導致她創傷反應加重而罹患重度憂鬱症，也因此才讓父母得知此事，後來自己有2個孩子，而當時又碰到MeToo事件，更氣憤的是，像他這樣的狼師，竟然還能在補習班教書，所以才會在前年提告。

H女指出，除了自己的案件外，該名狼師在2015年也因妨害姓自主被判刑有期徒刑10月，緩刑2年。由於她記錯王男身體特徵，一審王男獲判無罪，H女目前聲請上訴中。

網友表示，那老師感覺是名慣犯了，實際上同樣的手法不知道還有對多少名受害者下手，這事若沒說出來，永遠都會有下一個受害者。

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