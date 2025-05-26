彰化和美廟會信眾大混戰 神將偶被推倒、「官將首」快閃觀戰

和美鎮某宮廟昨晚廟會活動多人爆發肢體衝突，現場大混戰。（圖由民眾提供）

2025/05/26 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮某宮廟昨晚（25日）舉辦廟會活動時，突然有3人爆發肢體衝突，一旁多人也加入戰局，現場的大型神將偶被推倒，多名正在演出的「官將首」也趕緊閃到一旁；警方快打部隊趕抵現場，將先行開打的3人帶回，並釐清其他參與人等身分，全案依傷害及妨害秩序罪進行偵辦。

和美警分局調查，該宮廟昨晚6點多至10點申辦轄內遶境活動時，1對夫妻與遶境陣頭的男子於9點多因酒後發生口角，繼而爆發肢體衝突，緊接著附近多人也參與戰局。

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不少人勸架直呼「不要打了啦」，要將動手者拉開，但戰況一團亂，現場的大型神將偶被推倒，連原本在演出的多位「官將首」也擔心被波及，趕緊閃到一旁觀戰；「戰場」從宮廟前廣場一路打到外場小路。

和美警分局據報立即啟動快打部隊趕抵現場，現場1名女子頭腫、左大腿擦傷，其丈夫左眼腫傷，2人就醫後均無大礙，警方將夫妻檔與1名男子通知到案，另請遶境申請人到和美派出所協助釐清相關人事，並調閱現場周邊監視器影像釐清案發經過，釐清是否還有其他陣頭人員動手，全案依傷害及妨害秩序罪偵辦。

這場廟會活動大混戰被PO上網，引發大批網友熱議說「彰化盃又開始了嗎？」還有人說疑似有人掉出K盤。另有網友說這場面配上現場奏樂簡直絕配。不過和美警方指出，現場清查並未發現K盤，是否有違禁品還要釐清。

和美廟會活動爆發打群架，多名正在演出的「官將首」趕緊閃到一旁。（圖由民眾提供）

廟會活動多人打群架，現場的大型神將偶被推倒，工作人員趕緊救駕。（圖由民眾提供）

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