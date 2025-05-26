屏縣警局汰換老舊警車今授車 汽車逾齡仍3成、機車逾齡將降至0

屏東縣警局汰換老舊警車，今天舉行授車典禮。（記者葉永騫攝）

2025/05/26 12:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新，今年度縣政府編列3149萬元，添購巡邏車14輛、偵防車15輛、勤務車3輛及偵防機車30輛，計新購達62輛之警用車輛，今天舉行授車典禮，縣長周春米主持時表示，將逐年採購汰換警用車輛裝備。

今年度警車汰換後，警用巡邏汽車逾齡由36.51％降至29.10％、偵防汽車逾齡由42.62％降至30.33％，警用機車逾齡比率汰換後將由3.31％降至0.55％，幾乎汰換了所有逾齡機車。

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周春米表示，警察勤務具有其機動與時效特性，逐年汰換逾使用年限之警用車輛，藉以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，對於第一線打擊犯罪與為民服務的警察而言，具有正面鼓舞與激勵士氣的作用。本次於購置新式警用車輛外，並同時升級新購警用汽車之行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡紀錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障。

另外，屏東縣吉隆鋼鐵公司董事長林秀菊女士也捐贈全新TOYOTA GRANVIA廂型勤務車1輛予警察局，協助提升警察同仁維護治安效能，保障縣民生命財產安全。

縣長周春米檢視新添購的警車。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局汰換老舊警車今天舉行授車典禮，各界前往觀禮。（記者葉永騫攝）

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