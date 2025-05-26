瞎掰「爸爸過世沒錢買棺材」 嫩妹狂戀6旬伯使詐

警方檢視手機訊息，發現暱稱「心語」的年輕女子，稱呼64歲阿伯是「老公」，要借錢買棺材給爸爸下葬。（圖由警方提供）

2025/05/26 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局（26日）今天公布1起頗瞎的「假愛情、真詐財」案例，64歲陳姓阿伯於網路與自稱是「心語」的年輕嫩妹大談戀愛，對方稱呼阿伯是「老公」，猛傳狂戀阿伯的柔情字句，本月20日突然透過LINE傳訊息給阿伯，宣稱父親過世，她要借錢買棺材給父親下葬，老翁急奔郵局匯款6萬元，被員警即時攔阻，警方也直呼「爸爸過世沒錢買棺材」的行騙理由，真是太瞎了。

中市警局五分局調查，本月20日上午10時許，陳姓阿伯來到大坑口郵局，表示要匯款6萬元到指定帳戶，郵局人員關懷提問，初步查證後，發現收款帳戶異常，遂通報第五分局北屯派出所派員協助。

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警員李鴻坤及林均翰到場後，陳姓阿伯卻自認有防詐認知，匯款的目的是小女友的父親過世沒錢買棺材，要匯錢給小女友辦理喪葬，員警一聽即確認是「假戀愛（或稱假愛情）、真詐財」手法。

員警檢視阿伯與該女子的LINE的通話紀錄，發現暱稱「心語」的年輕女子，主動向阿伯攀談，才短短幾天後，該女子就稱呼阿伯是「老公」，不斷密集的柔情問候，「心語」照片看似20多或30多歲，儘管年齡相差可能30歲至40歲，「心語」卻主動提出交往要求；在陳姓阿伯卸下心防後，「心語」開始傳訊息，指自己人生不順遂，想向阿伯借款，案發當天更以「爸爸過世沒錢買棺材」為由，向阿伯借款，經員警逐一分析整件事過程的不合理，陳姓阿伯才幡然醒悟，打消匯款念頭，感謝員警保住了他的老本。

第五分局分局長劉其賢呼籲，網路交友因資訊不對等，容易暗藏陷阱，民眾務必要謹慎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警確認是「假戀愛、真詐財」手法，勸阻陳姓阿伯（圖左）切勿匯款。（圖由警方提供）

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