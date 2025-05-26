酒駕撞行人拖1.5公里磨到見骨 熱心騎士攔車跪求救回一命

桃園市觀音區發生路人被酒駕駕駛衝撞拖行1.5公里事故，警方現場逮捕涉嫌酒駕肇事的楊姓男子。（記者余瑞仁翻攝）

2025/05/26 11:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市48歲楊姓男子24日晚間與友人在小吃店聚餐喝酒，卻涉嫌酒後駕駛轎車，行經觀音區建國路時撞上路邊的23歲劉姓行人，楊男卻未煞停，竟沿路拖行劉男達1.5公里，幸後方機車騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔停，警方獲報到場，通報119救護車將傷者送醫；楊男經呼氣酒測值每公升高達0.99毫克，警訊後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

傷者劉男的女友事後在社群貼文，指其男友飯局後在餐廳路邊白線內與友人聊天，卻橫遭酒醉駕駛衝撞，還被一路拖行，幸有熱心騎士攔下車輛，騎士還一度跪求肇事者別再移動車輛，男友才保住一命，目前仍因傷勢嚴重在加護病房觀察。

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警方調查，受害的劉姓男子24日晚間8時許與友人在建國路上的餐廳吃飯，飯局結束後一行人在店門口聊天，準備離去時，劉男突遭後方駛來的自小客車撞上拖行，友人在後方大喊，肇事駕駛卻未停車，劉男慘遭拖行約1.5公里，途中後方的熱心騎士見狀沿路按鳴喇叭、狂拍肇事車輛車窗示意，最後在成功路一段上的超商前將肇事車輛攔停，並報警處理。

大園警分局草漯派出所員警獲報到場，當下通報119派救護車將傷者送受傷的劉男送醫醫，劉男臉部傷口深可見骨，右肩表皮磨破骨頭外露，雙手大片皮膚破損合併韌帶斷裂，經送往桃園醫院新屋分院急救，仍在加護病房觀察。

警方說，肇事的楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，警方實施酒測，呼氣酒精濃度達每公升0.99毫克，訊後後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方強調，取締酒駕絕不手軟，呼籲駕駛們切勿存僥倖，喝酒後千萬別上路，應請親友接送、安排代駕或搭乘計程車，以免危害自己與他人的交通安全。

桃園市觀音區24日晚間發生行人被酒駕男撞擊拖行1.5公里，幸有熱心騎士攔下肇事車輛報警處理，警方到場將傷者送醫，肇事楊姓駕駛呼氣酒測值每公升0.99毫克，訊後送辦。（記者余瑞仁翻攝）

警方查後肇事轎車。（記者余瑞仁翻攝）

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