縱火燒刺青店釀2死判無期 嫌犯判賠女死者家屬889萬

男子許濸雄縱火燒刺青店釀2死，判無期徒刑，還要賠償1死者家屬889萬。（資料照）

2025/05/26 11:09

〔記者李立法／屏東報導〕屏東男子許濸雄前年10月縱火燒毀屏東市一家刺青店，造成刺青店老闆黃男及陳姓妻子死亡，一審國民法官依殺人罪判處許男無期徒刑，褫奪公權終身，陳女家屬並向許男提告求償，屏東地院判決許男應賠償家屬889萬多元，可上訴。

檢警調查，許濸雄曾於2022年5至8月間3度前往屏東市民享路上由黃男開設的刺青工作室紋身；前年10月27日再度前往刺青店，因故與死者發生肢體衝突，許男萌生報復念頭，於29日凌晨3時45分許，將汽油潑在刺青店外機車上引火點燃，火勢迅速延燒到刺青店透天厝，黃男與陳姓妻子在睡夢中驚醒，逃生至5樓後側房間，消防人員趕赴現場滅火將傷重2人送醫，陳女當天死亡，丈夫黃男搶救1週後宣告不治。

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許男縱火殺人惡行令人髮指，死者家屬要求法院判處許男死刑，以告慰不幸喪命的黃氏夫妻，一審國民法官法庭去年審理後，判處許男無期徒刑，褫奪公權終身，全案已上訴；死者陳女的家屬並對縱火行凶的許男提起民事損害賠償告訴，屏東地院日前審結，判處許男應賠償889萬元多。

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