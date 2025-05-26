阿北行駛國一車裝電視螢幕播放影音網熱議 國道警察說話了

國道1號北向75公里的新竹縣湖口路段，有駕駛人在車內架設大影音螢幕，邊開車邊播放，讓其他用路人看得膽顫心驚，深怕發生意外。（擷取自網路社群）

2025/05/26 11:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號北向75公里新竹縣湖口路段，有駕駛人在車內架設大影音螢幕，邊開車邊播放，讓其他用路人看得膽顫心驚，深怕發生意外；國道公路警察局今（26）日呼籲，用路人開車應注意車前狀況，切勿因使用多媒體影音設備等3C產品而分心駕駛，以確保他人與自身用路安全。

網友拍下影片並在臉書「爆料公社」PO出「難得坐在副駕就拍到的奇觀」，文中指行經國1北上78公里湖口路段，右側轎車一名白髮男子開著車窗，清楚看見車內中控台右側電視螢幕播放歌唱節目，「13吋安卓機算什麼，20吋液晶電視加6吋手機雙螢幕才是頂級享受」，並留言「希望阿伯今年不是78歲」、「流年不利」；網友看到影片後一片罵聲，紛紛痛批該名駕駛行徑太誇張，只為一己開車享受，竟罔顧其他用路人的生命安全，一旦發生車禍，後果將不堪設想。

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第二公路警察大隊表示，關於網傳1部行駛於國道1號北向75公里新竹縣湖口路段中線車道的轎車，車內右前座架設大螢幕播放影像，但該車駕駛並未持續觀看螢幕影像，經民眾將行車影像張貼網路社群，目前大隊尚未接獲用路人報案或檢舉本案。

不過，二大隊表示，開車若使用多媒體影音設備等3C產品，極容易因分心而發生事故，呼籲用路人務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，以確保他人與自身用路安全。如有違反道路交通管理處罰條例規定，大隊將於查證後依規定舉發。

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