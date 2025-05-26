澎湖3落海案件結果大不同 1失蹤1發現遺體1獲救

澎湖第七岸巡隊透過無人機，在內垵休憩園區，發現疑似失蹤盧姓婦人遺體。（記者劉禹慶攝）

2025/05/26 10:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域連日來不平靜，連傳3宗落海事件，但結果大不同。澎湖輪5月16日夜航，疑似落海失蹤歐姓民眾搜尋未果；24日深夜蹴海撿螺失蹤的西嶼盧姓婦人，遺體傳出卡在內垵休憩園區旁礁石區；今（26）日又傳出大關口漁船報關，印尼漁工不慎落海，所幸緊急被安檢人員救起。

5月16日由高雄夜航澎湖的澎湖輪，船隻抵達馬公商港清點人數，才發現少1人，隨後在座位區發現失蹤旅客行李，展開監視器搜尋，發現該名旅客17日凌晨4時30分，最後身影曾出現在3樓甲板區，位置約在東吉至虎井海域，雖然立即展開搜救行動，但至今仍無所獲，失聯乘客為澎湖湖西隘門60歲歐姓男子。

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第2起則是發生在24日深夜，60歲盧姓婦人騎車前往西嶼學仔尾撿拾螺貝，晚間8時仍未返家，家屬心覺有異報警協尋，現場只發現機車，卻未見婦人蹤影，警消海巡及岸巡都加入搜救工作，今日上午9時許，澎湖第七岸巡隊動用無人機進行岸際搜尋，在內垵休憩園區，發現遺體卡在礁石，因風浪過大，將待平靜後進行拖帶工作。

最後則是今日上午7時59分，進金合發號漁船準備報關出海，船上印尼漁工艾立拿著關簿跳船，不慎失足落海，金馬澎分署第七岸巡隊馬公漁港安檢所中尉蕭志安見狀，立即跳海施救，8時1分被救起，身上多處擦傷，所幸無生命危險，安檢人員協助擦藥後送醫觀察。

澎湖大關口印尼漁工跳船報關不慎落海，經救起後安檢人員協助擦藥。（第七岸巡隊提供）

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