為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖3落海案件結果大不同 1失蹤1發現遺體1獲救

    澎湖第七岸巡隊透過無人機，在內垵休憩園區，發現疑似失蹤盧姓婦人遺體。（記者劉禹慶攝）

    澎湖第七岸巡隊透過無人機，在內垵休憩園區，發現疑似失蹤盧姓婦人遺體。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/26 10:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域連日來不平靜，連傳3宗落海事件，但結果大不同。澎湖輪5月16日夜航，疑似落海失蹤歐姓民眾搜尋未果；24日深夜蹴海撿螺失蹤的西嶼盧姓婦人，遺體傳出卡在內垵休憩園區旁礁石區；今（26）日又傳出大關口漁船報關，印尼漁工不慎落海，所幸緊急被安檢人員救起。

    5月16日由高雄夜航澎湖的澎湖輪，船隻抵達馬公商港清點人數，才發現少1人，隨後在座位區發現失蹤旅客行李，展開監視器搜尋，發現該名旅客17日凌晨4時30分，最後身影曾出現在3樓甲板區，位置約在東吉至虎井海域，雖然立即展開搜救行動，但至今仍無所獲，失聯乘客為澎湖湖西隘門60歲歐姓男子。

    第2起則是發生在24日深夜，60歲盧姓婦人騎車前往西嶼學仔尾撿拾螺貝，晚間8時仍未返家，家屬心覺有異報警協尋，現場只發現機車，卻未見婦人蹤影，警消海巡及岸巡都加入搜救工作，今日上午9時許，澎湖第七岸巡隊動用無人機進行岸際搜尋，在內垵休憩園區，發現遺體卡在礁石，因風浪過大，將待平靜後進行拖帶工作。

    最後則是今日上午7時59分，進金合發號漁船準備報關出海，船上印尼漁工艾立拿著關簿跳船，不慎失足落海，金馬澎分署第七岸巡隊馬公漁港安檢所中尉蕭志安見狀，立即跳海施救，8時1分被救起，身上多處擦傷，所幸無生命危險，安檢人員協助擦藥後送醫觀察。

    澎湖大關口印尼漁工跳船報關不慎落海，經救起後安檢人員協助擦藥。（第七岸巡隊提供）

    澎湖大關口印尼漁工跳船報關不慎落海，經救起後安檢人員協助擦藥。（第七岸巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播