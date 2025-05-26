憂跟騷防制有空窗期 民事廳長林俊廷：刑事犯罪與書面告誡雙軌進行

立法院司法及法制委員會邀司法院副秘書長、法務部次長等專題報告「跟蹤騷擾防制法施行三週年後，其制度成效、實務偵查、審判困境與未來修法展望」，並備質詢，圖右為司法院副秘書長王梅英。（記者方賓照攝）

2025/05/26 10:56

〔記者陸運鋒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請相關部會針對「跟蹤騷擾防制法」即將施行3週年進行專題報告。立委莊瑞雄表示，跟騷不只是一個人的問題，更是公共安全延伸，在這制度空隙裡擔心是下一個悲劇的溫床，目前三道防線包括書面告誡、保護令、刑事處罰，對於被害人來說保護空窗期如何應對，書面到保護令核發是否會有新案，對於如何更有效保護作為。

對此，民事廳長林俊廷說，跟騷法、保護法當初就已經是犯罪化了，刑事犯罪與書面告誡是刑事跟行政雙軌進行，不會因為發不發書面告誡或中間有空窗，就導致刑事保護不足。

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莊瑞雄指出，從跟騷受理的8488件、書面告誡5555件，違反告誡522件，家暴法保護令申請1979件、跟騷法保護令412件、提告5千多件，移送4531件，這些數字裡面看的出來告誡跟保護令有空窗問題，對於被害人來說有個斷點，保護空窗期如何應對，書面到保護令核發是否會有新案。

林俊廷表示，內政部當時制度設計時考量有些狀況不明，不明的時後立刻申請保護令，這其實對於模糊地帶無論是青少年也會有問題，保護令刑事處罰，實際上是違反保護令罪。

莊瑞雄指出，科技偵查時常碰到一些障礙，比如電話用假帳號、公共電話騷擾等，有什麼方式可以提升執法效率？

警政署副署長詹永茂表示，網際網路部分在國內Meta、LINE大部分都可以配合，但是公司設置在境外的微信、WHATSAPP等調閱上比較麻煩，目前要充分溝通，但已經越來越可以配合。

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