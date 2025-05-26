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    高雄女騎士違規拒檢自撞亡！家屬對警提告 檢將釐清是否酒駕

    謝女違規拒檢自撞身亡。（讀者提供）

    謝女違規拒檢自撞身亡。（讀者提供）

    2025/05/26 10:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市謝姓女騎士昨凌晨違規拒檢自撞身亡，醫院抽血換算酒精濃度每公升0.09毫克，橋頭地檢署今表示，檢警相驗法醫也有抽血，但為謹慎起見，將一併送法醫研究所，檢測酒精及毒藥物反應，是否涉及酒駕仍待釐清。

    謝姓女子（24歲）昨凌晨騎機車外出，連闖左營區緯九路、緯六路兩處路口紅燈，左營警分局交通分隊一路駕車鳴警笛、擴音器廣播示意停車，謝女未配合警方停車受檢，沿路行駛內快車道、闖紅燈、蛇行等交通違規行為，行至楠梓區後昌新路時自撞摔車，送醫急救仍宣告不治。

    檢警昨相驗結果，確認謝女因車禍導致於頭部損傷，顱骨及多處骨折，全身多重創傷意外死亡，家屬不滿警方追車，委由律師對警方提起告訴，後續責任由檢察官分案調查，全案朝向過失致死罪偵辦。

    由於謝女送醫急救時，醫院抽血換算酒精濃度每公升0.09毫克，屬於微量酒精反應，橋頭地檢署今表示，醫院有抽血，相驗時法醫也有抽血，但為謹慎起見，會一起送法醫研究所，同時檢測酒精及毒藥物反應，是否涉及酒駕仍待釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    謝女違規拒檢自撞身亡。（讀者提供）

    謝女違規拒檢自撞身亡。（讀者提供）

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