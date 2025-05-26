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    網路交友遇詐騙4萬元買盆栽投資 男：我只滙4萬元

    員警發現林男網路交友被詐，勸其取消匯款。（民眾提供）

    員警發現林男網路交友被詐，勸其取消匯款。（民眾提供）

    2025/05/26 09:33

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市林姓男子在網路結識網友，網友以投資購買盆栽為由，請林男匯款4萬元，林男到銀行匯款因用途說詞反覆，行員機警懷疑是詐騙而報警，警方到場詢問林男匯款理由，林男竟表示「我只要滙4萬元」，「不然不要匯了」，員警告訴林男「4萬元也是錢，我可以繳一月貸款了」，警方為求證，林男即提供手機對話內容，警方證實為假交友投資詐騙手法，林男才驚覺受騙，取消匯款。

    台中市清水區68歲林姓男子前往清水區某銀行臨櫃匯款4萬元，行員發現林男對匯款用途說詞反覆，且無法提供具體理由，最後又說是要匯款給朋友，情況可疑，因此報警。

    清水警分局清水派出所警員楊凱文迅速到場了解，經行員向警方說明林男欲匯款理由，林男立即改口「不然不要匯了，我拿回來就好了，你的意思我知道，擔心我被騙了，我保證不匯了，我只要滙4萬元」。

    員警表示，「4萬元也是錢，我可以繳一月貸款了」！警方為求證是否被詐騙，希望林男提供手機對話內容，結果發現林男在網路結識網友，網友以網美圖為頭貼，以投資購買盆栽為由請林男匯款，因對話中出現大量簡體字及非本地慣用口語，證實是詐騙集團常用假交友投資詐騙手法。經員警耐心說明，林男才驚覺受騙，取消匯款，並感謝行員及警方積極介入關懷。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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