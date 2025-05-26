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    癡情男被詐買點數還當車手 報警自首逮「網婆」

    癡情男被網婆詐買點數還被騙當車手，他報警自首聯合警方逮羅姓女子，查扣9萬餘元。（民眾提供）

    癡情男被網婆詐買點數還被騙當車手，他報警自首聯合警方逮羅姓女子，查扣9萬餘元。（民眾提供）

    2025/05/26 09:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蘇姓男子遇愛情詐騙，先被騙買點數給「網婆」羅姓女子，又淪為羅女所利用當車手，2人前往彰化收取9萬餘元詐款，蘇男得手交網婆後，返途中越想越不對，察覺自己反成詐團共犯，他向鼓山分局報案並檢舉羅女，將贓款交給警方，警方再循線逮捕羅女，起出印有「壓轎金」字樣的紅包，內裝收水酬勞3800元。

    經了解，蘇男（42歲）於交友軟體，認識一名自稱姓陳的女子（實際姓羅），並快速墜入情網，蘇男依據指示購買點數給「網婆」後，網婆叫他到彰化地區，幫她收取9萬元投資現金，原來也是另一案愛情詐騙，詐團另騙彰化陳姓女子（53歲）9萬餘元投資買比特幣。

    蘇男因此從被害人變成詐團車手，他於返回高雄途中覺察異常，決定向警方求助，交回9.3萬元，警方受理後經深入調查，發現確有其事，立即組成專案小組佈線埋伏，終將負責收水的羅女逮捕到案，並在她的車內查扣印有「壓轎金」字樣的紅包3800元，查出是收手酬金。

    全案依涉嫌詐欺罪及違反「洗錢防制法」，先將羅女移送高雄地檢署偵辦，並建請法院羈押，蘇男不慎誤觸法網，警方也依法函送偵辦。

    癡情男被網婆詐買點數還被騙當車手，他報警自首聯合警方逮羅姓女子，查扣9萬餘元。（民眾提供）

    癡情男被網婆詐買點數還被騙當車手，他報警自首聯合警方逮羅姓女子，查扣9萬餘元。（民眾提供）

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