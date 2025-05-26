毒蟲夫殘忍家暴 騙妻吃辣椒彈胃痛送醫

毒蟲夫殘忍家暴，還騙妻吃辣椒彈胃痛送醫。（情境照）

2025/05/26 08:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子匆促下與毒蟲結婚，結果慘遭家暴，曾遭抓著頭髮撞牆，架在牆上掌摑，還以是否同意離婚威脅送醫，還曾騙她吃辣椒彈而致胃痛，新竹地院認定她遭受嚴重家暴，判准休夫。

陳女說，丈夫張男因犯家庭暴力防治法記錄在案，並對她造成身心傷害，她聲請暫時保護令，張男亦涉犯毒品案件，雙方對婚姻無共識，民法明定配偶如因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定的法定離婚事由，她為此訴請休夫。

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陳女說，去年6月結婚後就分居至今。她有身心疾病且有在吃藥，那時候跟前夫離婚，有自殺的傾向，張男說他也想死，他說死前幫他完成一個願望，希望她跟他結婚，結婚登記當天她有吞藥，吞完藥才去登記，那時候意識已經不太清楚，清醒後張男不讓她死，說都已經結婚了，尋死的事情就算了。

她說二人本來只是普通朋友，沒有任何情感，所以婚後才沒有住在一起，而且張男不爽她談離婚的事，有對她家暴。

法官根據暫時保護令所載發現，去年7月5日張男不滿陳女要求離婚，竟於新竹市東區旅店內酒後徒手毆打陳女，抓著頭髮撞牆，甚至將她壓制在地、掐住脖子，並將她拉起架在牆上掌摑，致陳女臉、頸、右胸部挫傷，張男還逼迫陳女喝酒，揚言一起死，且見陳女酒後不適，竟以離婚與否威脅是否將她送醫，還曾將陳女帶至租屋處限制行動自由，甚至誘騙誤食辣椒彈而致陳女胃痛送醫。

法官認為夫妻婚後即分居迄今已久，張男又對妻子施以嚴重家暴，顯見彼此已無夫妻情份可言，堪認婚姻生活已名存實亡，判准陳女休夫。

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