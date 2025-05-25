為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    要幫爸爸加油！女童世壯運走失安檢站大哭 警急助找到焦急家長

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/25 23:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，大批人潮湧現，未料一名女童卻在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童跟著長輩，要替參賽的爸爸加油，卻不慎走失，警員上前安撫，6歲女童哭著說出要來幫爸爸加油，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。

    據了解，世壯運今天資格賽，吸引現役射箭好手報名，前奧運國手陳詩園、譚雅婷及袁叔琪等好手也重返賽場，一開賽現場便湧入400多人，一睹選手的亮眼表現。

    警方指出，今天上午9時許於入口處安檢站，發現一名女童旁東張西望，不久嚎啕大哭，疑與家人走失，警員鍾毅憲、志工人員上前關心，將女童帶到服務臺，督察組巡官高舒妍安撫後，得知6歲女童跟長輩一起到體育場，想為出賽爸爸加油，但入場遭人潮衝散，與家人走散，急得大哭，家長聽到廣播，立即趕到服務台，連忙抱起走失女童，令旁人也動容。

    海山分局長林國民表示，世壯運期間人潮較多，民眾帶家中孩童外出，務必隨時留意，各場館入口、會場均編排員警，若民眾需要服務，都可就近尋求警方協助。

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播