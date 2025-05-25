要幫爸爸加油！女童世壯運走失安檢站大哭 警急助找到焦急家長

2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/05/25 23:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，大批人潮湧現，未料一名女童卻在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童跟著長輩，要替參賽的爸爸加油，卻不慎走失，警員上前安撫，6歲女童哭著說出要來幫爸爸加油，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。

據了解，世壯運今天資格賽，吸引現役射箭好手報名，前奧運國手陳詩園、譚雅婷及袁叔琪等好手也重返賽場，一開賽現場便湧入400多人，一睹選手的亮眼表現。

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警方指出，今天上午9時許於入口處安檢站，發現一名女童旁東張西望，不久嚎啕大哭，疑與家人走失，警員鍾毅憲、志工人員上前關心，將女童帶到服務臺，督察組巡官高舒妍安撫後，得知6歲女童跟長輩一起到體育場，想為出賽爸爸加油，但入場遭人潮衝散，與家人走散，急得大哭，家長聽到廣播，立即趕到服務台，連忙抱起走失女童，令旁人也動容。

海山分局長林國民表示，世壯運期間人潮較多，民眾帶家中孩童外出，務必隨時留意，各場館入口、會場均編排員警，若民眾需要服務，都可就近尋求警方協助。

2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

2025世壯運射箭項目今天在新北市板橋體育場登場，未料一名女童在安檢站大哭，維安的海山警分局上前關切，得知女童要替參賽爸爸加油，不慎走失，警員上前安撫，隨後透過廣播，家長焦急趕來服務台，激動地與走失幼女相擁，不忘感謝警方幫忙協尋。 （記者吳仁捷翻攝）

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