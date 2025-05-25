假釋又販毒 毒販賺8000重判16年半

為賺8千毒販假釋又販毒，法官痛批「再無情輕法重之情」重判16年半！（記者蔡彰盛攝）

2025/05/25 23:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因販賣一、二級毒品被判刑15年的毒販馮志明，出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，4次販毒雖只賺得8千元，但新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑15年半。

法官調查，去年4月馮男在新竹市以9萬元代價，賣一級毒品海洛因1包（毛重35公克）給吳女。去年5月2日、6日與6月7日，馮男三度以1萬8千元代價，賣二級毒品甲基安非他命1包（毛重37.5公克）給郭男。

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法官調查，馮志明於新竹地院羈押調查庭時，均已明白供稱：他就是賺一點差價，賣給郭男部分，1次可以賺2千元，而他賣了3次共賺6千元。賣給吳女的海洛因部分也是賺2千元，足見馮男確有藉販賣毒品從中牟利，具有營利意圖甚為明確。

法官審酌馮男為圖自己不法利益，販賣第一、二級毒品，助長毒品流通，明知毒品之危害性，仍持有逾量第二級毒品，雖販賣對象有限，惟各次交易重量並非輕微，其犯行引起潛在危害實屬重大。

法官強調，馮志明於102年間因販賣第一、二級毒品與轉讓禁藥等案件，經新竹地院判刑15年確定入監執行，於110年10月縮短刑期假釋出監，卻未戒慎其行，於本案再度販賣第一、二級毒品，足見其主觀上惡性重大，均再無情輕法重之情。最後法官將馮志明依販賣第一、二級毒品罪，重判有期徒刑16年6月。

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