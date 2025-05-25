純情女陷異國戀被騙770萬 慘淪人頭戶法官明察判免賠

純情女陷異國戀情詐術被騙770萬，慘淪人頭戶法官明察判免賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/25 23:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台中何姓女子被詐團以投資為幌子騙走101萬元，提告要求人頭帳戶郭女如數賠償，新竹地院審理發現，郭女墜入詐團異國戀情假象，被謊稱在香港匯豐銀行上班的男子，以共營二人未來的投資為由騙走770萬元，法官從二人長期的纏綿對話，確認郭女也是墜入感情陷阱的被害人，判她無需賠償。

何女說，前年5月被詐騙集團以假投資真詐財方式詐騙，她匯款101萬元到郭女帳戶，提告要求郭女如數賠償。

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郭女則說，前年2月初透過交友軟體Tinder認識自稱於香港工作名為「劉天華」男子，彼此交換LINE聯絡方式後開始透過LINE持續交流，不久後漸生情愫進而交往，並許未來，令她深陷感情漩渦，難以自拔。

郭女說「劉天華」謊稱在香港匯豐銀行工作，負責審核香港即將上市股票「中寶新材」潛力大，其以話術慫恿她共同投資該股，營造為兩人美好未來努力籌錢假象，讓她更覺應投入資金，為這段感情付出。事後「劉天華」陸續以各項名目諸如「投資本金」、「香港一成個人所得稅」、「資金安全保證金」、「台灣兩成個人境外所得稅」等，指示她匯款或購買虛擬貨幣，郭女除將自己存款投入外，甚且向銀行貸款或向朋友、地下錢莊借款以籌措資金，總計遭詐騙共770萬元。

郭女說，因相信「劉天華」係共同投資籌措資金，乃將自己名下帳戶交給對方，並因相信自己是在處理共同投資稅收，而依自稱為香港匯豐銀行財務人員指示，以流入帳戶款項購買虛擬貨幣後匯至指定地址，自己也是受詐騙的被害人，且經新竹地檢署不起訴處分，自認對何女所受損害並無過失，無須負擔損害賠償責任。

法官調查，郭女透過交友軟體Tinder認識「劉天華」，而「劉天華」竟佯裝與郭女戀愛交往且稱欲自國外返台共度未來，藉口共同投資購買股票，營造為兩人未來努力籌錢假象，當郭女產生懷疑時，即以情感勒索方式，使郭女因內疚而未能再求證，歹徒以此方式騙取郭女信任，使郭女以自身積蓄及借貸方式交付款項給「劉天華」，有雙方對話紀錄、銀行存款交易明細為證。

經法官檢視郭女偵訊筆錄內容，發現郭女當時受「劉天華」哄騙而陷入愛情無法自拔，依社會常情，熱戀中男女朋友間多常有財務往來或為同財共居，而將自己財物交由他方處理情形，這與出賣人頭帳戶不能相提並論，郭女稱係基於男女交往情感，並為共同投資股票而提供帳戶，合乎常情。當時二人間以寶貝、老婆相稱，郭女陷入「劉天華」的虛偽愛情陷阱，遭詐欺集團利用其渴望愛情及人性弱點，信任「劉天華」而提供帳戶資料，主觀上並無幫助詐欺犯意。

由於郭女不知其受領的是贓款，且所受利益已不存在，因此法官判決免負返還責任，駁回何女之訴。

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