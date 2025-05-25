三峽重大車禍哀迎頭七 仍待余翁清醒偵訊

三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

2025/05/25 23:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽0519通學巷3死12輕重傷車禍今天頭七，佛光山宗長心保和尚與三峽金光明寺等僧團，到三峽舉辦超度祈福法會，並繞行車禍現場灑淨，以利冥陽、安撫師生、住戶；檢警則亟待肇事余翁病情好轉偵訊，但余翁雖甦醒，但昏昏沉沉，仍無法偵訊，專案小組每日與院方熱線，搭配現場戒護員警，掌握余翁病情，只待余翁清醒，偵訊還原案情。

三峽區北大國小通學巷19日下午4時許發生重大車禍，78歲老翁余文正疑畏罪慌張肇逃，高速衝入國成街通學巷，連續衝撞吳姓腳踏車騎士、洪姓女騎士、雙載吳母與詹姓女學生母女，衝入行人專用時相路口，撞飛步行通過路口的三峽國中三名女學生、兩名男學生、雙載祖孫共12人，釀成3死9人輕重傷，肇事余翁衝撞三百餘公尺，撞上復興路分隔島才停下，現場一片混亂。

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案發現場事後湧入民眾追思物資、花束，三峽區公所調來帳篷、規劃專區放置追思物品，並供民眾追思到今天頭七截止，隨著佛光山舉辦法會、灑淨祈福，地方均盼望早日恢復平靜，多名受傷學童也陸續出院。

據了解，肇事余翁歷經兩次腸道等手術，仍在加護病房救治，持續昏迷，狀況仍無法製作筆錄，警方持續派員戒護，並與院方暢通聯繫管道，掌握余翁病情及有無好轉，只要清醒恢復意識，將就訊、製作筆錄，還原事發經過、釐清車禍肇因。

三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

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