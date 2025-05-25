為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽重大車禍哀迎頭七 仍待余翁清醒偵訊

    三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

    三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

    2025/05/25 23:27

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽0519通學巷3死12輕重傷車禍今天頭七，佛光山宗長心保和尚與三峽金光明寺等僧團，到三峽舉辦超度祈福法會，並繞行車禍現場灑淨，以利冥陽、安撫師生、住戶；檢警則亟待肇事余翁病情好轉偵訊，但余翁雖甦醒，但昏昏沉沉，仍無法偵訊，專案小組每日與院方熱線，搭配現場戒護員警，掌握余翁病情，只待余翁清醒，偵訊還原案情。

    三峽區北大國小通學巷19日下午4時許發生重大車禍，78歲老翁余文正疑畏罪慌張肇逃，高速衝入國成街通學巷，連續衝撞吳姓腳踏車騎士、洪姓女騎士、雙載吳母與詹姓女學生母女，衝入行人專用時相路口，撞飛步行通過路口的三峽國中三名女學生、兩名男學生、雙載祖孫共12人，釀成3死9人輕重傷，肇事余翁衝撞三百餘公尺，撞上復興路分隔島才停下，現場一片混亂。

    案發現場事後湧入民眾追思物資、花束，三峽區公所調來帳篷、規劃專區放置追思物品，並供民眾追思到今天頭七截止，隨著佛光山舉辦法會、灑淨祈福，地方均盼望早日恢復平靜，多名受傷學童也陸續出院。

    據了解，肇事余翁歷經兩次腸道等手術，仍在加護病房救治，持續昏迷，狀況仍無法製作筆錄，警方持續派員戒護，並與院方暢通聯繫管道，掌握余翁病情及有無好轉，只要清醒恢復意識，將就訊、製作筆錄，還原事發經過、釐清車禍肇因。

    三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

    三峽北大國小旁車禍現場。（記者吳仁捷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播