桃園10大肇事路口中壢最多佔4處 超速最嚴重

新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」議題引起熱議，桃園市十大肇事路口的改善引發警方重視和加強防制。（警方提供）

2025/05/25 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」議題引起熱議，根據交通部道安總動員統計至今年1、2月，桃園市十大肇事路口分別是中壢4處、桃園3處、龜山1處、平鎮1處及八德1處，其中，中壢區中山東路四段及龍東路口、新中北路及環中東路口、中華路一、二段及自強一路口、中華路一段及遠東路口，4處發生26起事故和35人受傷最多。

另外，桃園區大興及春日路口、大興西路三段及正光路口、三民路二段及民生路口，3 處發生22起事故和26人受傷其次，另龜山區山鶯路、建國東路口，平鎮區延平路一段及中豐、中原路4叉路口，均為全市易肇事路口，引起警方重視。

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中壢警分局長林鼎泰表示，分析桃園市十大肇事路口事故原因，主要是用路人未遵守號誌「超速」，本年度1至5月取締超速違規較去年同期增加1880件，成長幅度達30％，提升執法力道；中華路、遠東路口已設置科技執法，針對闖紅燈加強違規告發，今年以來已取締117件，持續爭取設置固定或移動式測速設備，強化違規嚇阻效果；另規劃路暢專案針對路邊違規停車加強取締，以改善用路環境，今年以來已舉發5萬4000件，較去年同期取締件數增加1萬4843件，增加幅度達40％。

中壢警方針對轄區易肇事路口採取一連串防制作為，針對闖紅燈、未禮讓行人、酒駕等易引發事故的違規規劃專案精準執法，經統計至今年5月，酒駕造成的24小時內死亡事故較去年同期減少50％，受傷人數也下降7％。整體因交通事故受傷人數為5086人，較去年同期減少141人，降幅約3%。其中行人事故改善尤為顯著，行人受傷人數下降至172人，較去年減少20人，降幅達10.5％，顯示市區行人通行環境正穩健提升中。

市警局交通大隊長李維振也說，針對桃園市十大肇事路口將滾動式檢討科技執法及測速照相設備建置位置，以全方位防制交通事故案件發生，並強化上下班尖峰時段的交通管制。考量高事故路口的肇事率多與車流的高密集度、交通號誌設置正相關，將配合主管機關，在高肇事地區引入「人車分離」或「車道縮減」等設計，降低行人與車輛接觸密度，並將持續以生活化、淺顯易懂的實體體驗及影音傳播等將交通安全意識及停讓觀念內化成為市民日常，以及提升防禦駕駛觀念及安全保護意識，營造安全友善的交通環境。

新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」議題引起熱議，桃園市十大肇事路口的改善引發警方重視和加強防制。（警方提供）

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