香港男新竹尖石山坡墜落 勇消渡溪尋獲送醫

香港籍男子今晚在新竹縣尖石鄉1處竹林山坡墜落，消防人員涉水尋獲協助送醫。（新竹縣消防局提供）

2025/05/25 21:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名37歲香港籍男子今（25）日晚約6點半，在新竹縣尖石鄉簡易自來水廠旁竹林山坡墜落，友人見狀報案，消防局派員現場搜救，經消防人員涉險渡溪，成功救出男子，經評估患者意識清楚，腰部受傷，初步處置後並將其緊急送醫救治。

新竹縣政府消防局表示，今晚6點29分接獲110通報，尖石鄉新樂村簡易自來水廠附近一名男子從山坡處墜落，報案人與友人正在一旁搜尋，該局立即派遣尖石分隊車組共2車4人前往搶救。

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經過現場搜索與地形研判後，消防人員晚間7點許在水廠對面溪谷發現患者位置，經消防人員涉險渡溪，成功接觸該名男子。經評估，患者意識清楚，腰部有受傷情形。消防人員立即實施初步處置後，7點52分由尖石分隊救護車將患者送往台大竹東醫院就醫。

新竹縣政府消防局提醒，若身邊親友出現情緒異常、憂鬱低落等情形，請主動關心，並可撥打以下專線尋求協助：1925（安心專線，24小時心理支持），1995（張老師專線）

，1980（衛福部保護專線）。

消防局也呼籲，進入山林或露營區活動時務必結伴同行，注意地形安全，避免獨自前往危險區域，以免發生意外。

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