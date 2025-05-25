三峽重大車禍頭七 區公所傍晚清理獻花等悼念物

三峽區19日發生重大車禍，造成3死、12輕重傷慘劇，許多民眾連日來前往現場獻花及玩偶悼念，區公所今天傍晚已派員清理悼念物品。（中央社）

2025/05/25 21:14

〔中央社〕新北市三峽區19日發生重大車禍，造成3死、12輕重傷慘劇，在頭七的今天，各界都進行追思及法會等活動，三峽區公所傍晚已派員清理獻花等悼念物，讓有形追思轉心靈祝福。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生及1名接小孩放學的媽媽，震撼社會。

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連日來各地民眾主動到事發地旁公園獻花及玩偶，對死者表達哀思，其中不乏食物祭品，引來環境雜亂的疑慮 ，因此，為防烈日和大雨侵襲，有民眾主動請廠商在現場架設棚架，也有當地民眾自主組成志工團，主動分區整理及日夜輪流協助整理現場。

今天是事故後頭七的日子，雖然下著大雨，仍有許多人冒雨到場獻花致意，還路於民行人路權促進會也號召民眾到場進行折白紙鶴追思悼念活動，一張張白紙化成盼死者安詳的白紙鶴，也盼望政府打造更安全行的安全環境。

佛光山為撫慰三峽重大車禍帶來的悲傷與震撼，今天上午於北大國小體育館舉行「為三峽車禍消災祈福灑淨佛事」法會，由佛光山宗長心保和尚主法，吸引民進黨立委蘇巧慧及藍綠地方民代及人士逾300人參與。

三峽區公所在傍晚派員前往悼念區進行整理，將花束及玩偶、食物等物品載運回公所進行分類。公所指出，若是可以使用的物品將提供弱勢團體或家庭，其他易腐壞物品及鮮花，將依中元普渡的標準，先在垃圾焚化場進行淨爐後焚化。

區公所表示，轉知家屬的感謝，謝謝各界祈禱祝福，大家的心意，家屬有感受到，希望大家能以簡單的留言跟心靈上的祝福，代替食物及物品，行的安全值得大家一起守護，「讓我們一起守護這份愛」，使社會充滿溫暖。

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